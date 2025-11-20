En apenas 30 segundos, Fátima Bosch —la mexicana que obtuvo el título de Miss Universo 2025 — tuvo que responder las preguntas que el jurado le planteó frente a una multitud durante la esperada final del certamen internacional.

Tras haber sido seleccionada dentro del top 5 , la concursante de 25 años fue la cuarta en subir al escenario y tomar el micrófono, antes de convertirse en la cuarta mexicana en ganar la corona.

La primera pregunta le correspondió a la jueza número 1, la Dra. Nok Chalida, quien le planteó: “Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos de ser mujer en 2025 y cómo utilizarías el título de Miss Universo para promover un entorno seguro para las mujeres a nivel mundial?”

Bosch respondió: “Como mujer y como Miss Universo quiero usar mi voz en beneficio de los demás. Estamos aquí para alzar la voz, impulsar el cambio y mantenernos firmes, claras y valientes para hacer historia”.

X / @MissUniverse

Bosch envía mensaje de empoderamiento a las mujeres

La segunda pregunta que la representante mexicana seleccionó fue: “Si ganaras Miss Universo esta noche, ¿cómo emplearías esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?”

Su respuesta fue: “ Como Miss Universo, les diría que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes, porque sus sueños importan. Nunca permitan que alguien les haga dudar de quiénes son o de su valor. Son poderosas y su voz merece ser escuchada.”

Bosch se hizo con el título al término de una gala en la que participaron mujeres de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una superviviente de genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

¿Quién es Fátima Bosch?

Bosch, nacida en 2000 en Santiago de Teapa, Tabasco, cursó la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Además, amplió su preparación académica con estudios realizados en Milán y Vermont, y desarrolló una trayectoria en áreas creativas antes de incursionar en los certámenes de belleza.

Su título como Miss Universo México 2025 también marcó un hecho histórico, al convertirse en la primera representante de Tabasco en obtenerlo.

