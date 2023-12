Aquellos aficionados al cine de terror, una de las opciones que tiene la cartelera de cine tapatía es la película The mean one: Un siniestro cuento de Navidad, en la que además está ambientada con una atmósfera navideña.

The mean one: Un siniestro cuento de Navidad. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

El filme slasher se desarrolla en un tranquilo pueblo de montaña, donde Cindy es testigo del asesinato de sus padres y le roban la Navidad, una figura sedienta de sangre con un traje rojo de Santa Claus.

Pero cuando la voraz criatura que odia la Navidad comienza a aterrorizar al poblado y amenaza con arruinar sus vacaciones, encuentra un nuevo propósito: Atrapar y matar al monstruo.

Escrita por Flip y Finn Kobler, la cinta oscila entre el humor negro, la comedia paródica y la violencia sanguinaria de la historia infantil de 1957 sobre un personaje que se roba la Navidad.

(The mean one)

De Steve LaMorte.

Con Krystle Martin, David Howard Thornton, Chase Mullins, Amy Schumacher, Rachel Winfree.

Estados Unidos, 2022.

XM