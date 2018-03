The Weeknd lanza disco sorpresa

El cantante canadiense The Weeknd, sensación del R&B, lanzó sorpresivamente su nuevo álbum "My Dear Melancholy", anunció este viernes su disquera.

Compuesto por seis canciones, el disco es el primero que lanza el cantante desde que ganó un premio Grammy con "Star Boy" en 2017.

Protegido del rapero canadiense Drake, el joven The Weeknd creció rápidamente en la escena internacional en los últimos años con éxitos como "Can't Feel My Face" y "I Feel It Coming".

The Weeknd estará entre los músicos titulares del festival de Coachella, celebrado en el desierto de Coachella en abril durante dos fines de semana con la misma programación. La edición de 2018 marcará principalmente el regreso de Beyoncé después del nacimiento de sus gemelos en junio pasado.

