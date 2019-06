“The Rook” impactará en Starzplay

La plataforma Starzplay busca pisar con fuerza en el mercado de entretenimiento y arranca la semana ofreciendo el primer avance oficial de la serie “The Rook”, producida por Lionsgate y Liberty Global que promete ser del gusto de los amantes de la ciencia ficción y las series con un leve corte policiaco.

“The Rook” es un thriller sobrenatural de espías que cuenta la historia de “Myfanwy Thomas” (Emma Greenwell), una mujer que se despierta bajo la lluvia junto al Puente del Milenio de Londres sin recordar quién es y no sabe cómo explicar el círculo de cadáveres con guantes de látex que se encuentran alrededor de ella.

Lejos de resolverse el entuerto, las cosas se van volviendo poco a poco cada vez más complejas. Y es que poco después “Myfanwy” descubre que ella es una oficial de alto rango en “Checquy”, la última agencia verdaderamente secreta de Gran Bretaña, diseñada para lidiar con personas con capacidades paranormales. Con esa información, tendrá que navegar por el peligroso y complejo mundo de la agencia para descubrir quién borró su memoria y las razones por las que ella es un objetivo a eliminar.

Una historia llena de drama y giros inesperados merece tener un elenco de primera línea. En el equipo de actores con los que cuenta la serie destaca Emma Greenwell (“Shameless”, “The Path”), Shelley Conn (“The Lottery”, How Do You Know) y James D’Arcy (“Agent Carter”, Dunkirk).

La serie verá su estreno el próximo 30 de junio en la plataforma Starzplay, mismo día y fecha del estreno de la serie por el canal Starz en Estados Unidos. Descubre más sobre los servicios, otras series y estrenos que tiene entre manos esta plataforma en la página de internet www.starz.com.