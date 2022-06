The Prom: Lolita Cortés y Romi Marcos llegarán con el musical a Guadalajara; mira cuándo

El próximo viernes 17 de junio en el Teatro Galerías se presentará el musical "The Prom" con dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Y dos de sus protagonistas, Lolita Cortés y Romi Marcos, estuvieron en Guadalajara para promover la puesta en escena

Ellas justamente estrenarán en nuestra ciudad su participación, pues en la Ciudad de México otro elenco era el que estaba presentándose. También con ellas estarán Freddy Ortega, Gerardo González y Roger González, además de un gran elenco.

Las actrices dijeron admirarse la una a la otra y que comparten cosas en común que las identifica, por ejemplo, Romi destacó que con la misma admiración con la que ve a su madre, ve a Lola porque ambas son madres solteras que han sacado adelante a sus familias.

Y este montaje las toca en particular porque se habla del amor y de la identidad. Una chica quiere ir al baile de graduación con otra chica, lo que levanta la indignación de quienes están a su alrededor, así que un grupo de actores entrará a escena para apoyarlas al mismo tiempo que ellos buscarán un segundo aire en su vocación.

"Este proyecto no solo ha venido a revolucionarnos, también a la Ciudad de México. La verdad es que 'The Prom' ha dado de qué hablar muchísimo. La verdad es que Romi y yo no estrenamos la obra como tal, ahora sí que vamos a estrenar nosotras con ustedes, mi gente de Guadalajara, el 17 de junio con dos funciones. Y esta obra habla acerca del amor, una chica que quiere invitar a su novia a su noche de graduación y se lo impiden, y es todo lo que puede causar y todo lo que sucede. Entonces, vengan aquí a reír, a llorar, a cantar y a bailar, hay más de 30 actores en el escenario", dijo Lolita.

Como público Lolita se enamoró del proyecto y ahora que es parte de él, se siente muy agradecida. Incluso le dijo a su pareja que tiene que venir a verla y de paso él puede saludar a su familia que radica en Guadalajara.

Por su parte, Romi acotó que aunque la obra aborda la relación de dos chicas, es un montaje universal al que pueden acudir todos, sean de la comunidad LGBT+ o no. Ambas actrices le hicieron hincapié en que acudan las familias.

