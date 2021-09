¡Al fin ha llegado! Warner Bros. Pictures lanzó este jueves el primer tráiler oficial de “The Matrix: Resurrection”, de Lana Wachowski y donde veremos de regreso a Keanu Reeves como “Neo” y Carrie-Anne Moss como “Trinity”.

En el avance, la esperada cuarta entrega de “The Matrix” presenta a un “Neo” que olvidó una parte de su estadía en “The Matrix”. “Tuve sueños que no fueron solo sueños”, dice. Por lo que tendrá que recordar de nuevo a través de la píldora roja.

El título oficial y primeras pistas sobre “The Matrix: Resurrection” fueron reveladas durante la CinemaCon, en Las Vegas, a finales de agosto.

“The Matrix”: ¿De qué tratará la película?

La película contiene incontables referencias a "Alice in Wonderland" (“Alicia en el país de las maravillas”), incluida la canción "White Rabbit" de Jefferson Airplane.

Con el enigmático aroma típico de "The Matrix", este tráiler reincide en temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla, e insiste una vez más en la acción más espectacular.

Lana Wachowski, codirectora de las tres primeras cintas junto a su hermana Lilly Wachowski, se ha puesto tras las cámaras en esta película y que da continuidad a "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" (ambas de 2003).

La película también está protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II (la franquicia de "Aquaman") Jessica Henwick ("Iron Fist" serie de televisión, "Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza"), Jonathan Groff ("Hamilton", "Mindhunter" serie de televisión) , Neil Patrick Harris (“Perdida”), Priyanka Chopra Jonas ("Quantico" serie de televisión), Christina Ricci (“Atrapada En El Manicomio”, "The Lizzie Borden Chronicles" serie de televisión), Telma Hopkins (la serie de televisión “Muertos Para Mí”), Eréndira Ibarra (serie “Sense8 ”, “Ingobernable”), Toby Onwumere (serie de televisión “Empire”), Max Riemelt (serie “Sense8 ”), Brian J. Smith (serie “Sense8 ”,“Treadstone”) Y Jada Pinkett Smith (“Presidente Bajo Fuego”, la serie de televisión “Gotham”).

“The Matrix”: ¿Cuándo se estrena la cuarta película?

La película protagonizada por Reeves llegará a los cines del mundo a partir del 15 de diciembre de 2021.

