The Drums regresa a Guadalajara y dedica tema a México

La edición 2017 del Corona Capital tuvo entre sus presentaciones estelares la de los estadounidenses de The Drums y a menos de un año de su visita, la banda de Jonathan Pierce vuelve a nuestro país y esta vez harán escala en Guadalajara.

Será el 18 de mayo la fecha en que The Drums se presente en el Teatro Estudio Cavaret, además de encabezar el Festival Marvin de la Ciudad de México que se llevará a cabo el 17, 18 y 19 del mismo mes.

La visita de la agrupación se centrará en su último disco 'Abysmal Thoughts'.

La preventa Citi Banamex será el 20 y 21 de febrero.

Amor por México

En cada oportunidad que tiene Jonathan Pierce ha manifestado su amor por México, agradeciendo a los miles de fans que tiene en el país, por lo cual este día la banda a liberado en el sitio web bandcamp un nuevo sencillo titulado "Meet Me In Mexico". El 100% de los ingresos de la canción se destinarán a organizaciones como 'Recontruir México' y 'Lago Tanganica 67 'que se dedican ayudar a los afectados por los terremotos. La canción cuesta $1 o puede usar la opción de pago como desees y hacer una donación más grande.

Te compartimos la letra de la canción:

I want to love you a specific way

This is code for “meet me in Mexico”

I want to love you a specific way

Can we go down to Mexico?

I lost my faith in the one who leads us

I still believe in love in Guadalajara

I want to love you a specific way

This is code for “meet me in Mexico”

I want to love you a specific way

Can we go down to Mexico?

I can’t dance with these dumb Americans

I can’t party with these dumb Americans

I can’t dance with these dumb Americans

I can’t party with these dumb Americans

I want to love you a specific way

This is code for “meet me in Mexico”

I want to love you a specific way

Can we go down to Mexico?