“The Bleachers” marca el nuevo sonido de Alan Navarro

Aunque la separación de CD9 lo tomó por sorpresa, Alan Navarro señala que finalizar este proyecto que se convirtió en un fenómeno internacional lo animó a dar el paso que tanto soñaba: emprender una carrera como solista con una propuesta más personal y madura.

“Llegó de una forma inesperada, porque realmente no fue algo tan planeado en la forma en la que todo terminó y empezó ahora. Me da mucha felicidad que hoy me pueda involucrar muchísimo más en cuanto al proyecto musical desde las letras, música, sobre lo que me gusta”.

Con el lanzamiento de su canción debut “The Bleachers”, Alan Navarro presenta su nueva propuesta respaldada por Universal y que es tan solo la antesala de una carrera en la que no solo expondrá su experiencia adquirida en CD9, pues su principal objetivo es sumar a la industria musical un concepto pop fresco y dinámico en el que también sacará máximo provecho de su faceta como compositor.

“Me puse hacer mi música cuando la pandemia comenzó, empecé a sanar este dolor que traía, a curarme yo solito mientras componía. Cuando Universal escuchó mi música, me dijeron que les encantaba y eso me ayudó a levantarme”.

Alan agradece el momento personal y profesional que vivió junto a CD9 y principalmente celebra el apoyo que las fans le comparten en este primer paso como solista, en el que toma las riendas por completo de toda la creatividad que su voz tendrá en cada una de las canciones que ya alista para estrenarlas poco a poco.

“Ya lo venía trabajando de alguna forma, pero creo no al 100 por ciento, yo podía opinar y a veces entraban mis ideas, pero no todo el tiempo. En esta ocasión, musicalmente con ‘The Bleachers’ realmente plasmé mi esencia y quien soy, y no solo en esta canción, sino en todas las que he compuesto reflejan mi personalidad, ha sido distinto, soy totalmente yo”.

Con más honestidad

Dispuesto a enfrentar los retos que se avecinan en solitario y que habrá muchas puertas por tocar, Alan Navarro revela que en futuro próximo lanzará oficialmente su primera producción de estudio: “Fue un reto, traté de buscar sonidos a los que la gente no está tan acostumbrada a escucharlas en español, sino en otros idioma como el inglés. Busqué hacer un sonido pop con un estilo muy anglo y distinto, pero traído a nuestro idioma. Es un reto del cual se aprender, con el que quedé muy contento, porque creo que lo logré de alguna forma”.

Alan puntualiza que además de presentar su voz con una perspectiva más creativa, sus canciones también reflejaran sus inquietudes y sueños personales, es por ello que “The Bleachers” llega como su canción debut para demostrar la madurez que también reflejará en su nueva lírica.

“Me enfoco mucho en dar un mensaje de ser quién eres, me gusta decirle a mis seguidores que no hay nada más importante el día de hoy que ser quien eres realmente, ser real es muy importante y con este sencillo lo muestro, si eres tú mismo eres bienvenido conmigo, porque es lo que importa. Con ‘The Bleachers’ traté de hacer un himno para volver a los escenarios, con mi público, la letra dice que si te vas arriesgar, nos vemos en las gradas”.

A la par de alistar el estreno de nuevas canciones, Alan Navarro también analizará posibilidades de reencontrarse con sus fans en algún concierto o evento especial, como recientemente lo hizo en el festival digital Suena en TikTok.