Aunque Nicolás Cage fue considerado para que protagonizara un importante proyecto de DC Comics en la pantalla para dar vida a "Superman", en el filme "Superman Lives" que dirigiría Tim Burton tras su éxito con "Batman Returns", el actor no quita el dedo del renglón de formar parte del Universo Extendido de DC en el cine, tras confesar que quiere obtener un papel como villano en alguna trama.

Durante la convención de South by Southwest, Nicolas Cage reveló cuál de todos los villanos de DC tiene en mente para interpretar y ante el nuevo proyecto cinematográfico con "The Batman", que apostará por convertirse en una franquicia de saga, el actor reveló su interés por dar vida a "Egghead", uno de los villanos del "Hombre Murciélago" que no ha tenido relevancia en la pantalla.

En su confesión, Nicolas Cage recordó que este peculiar villano ya ha tenido presencia en la pantalla, pero en versión televisiva de la serie cómica de "Batman" en los años 60, en donde el actor Vincent Price fue elegido para dar vida a "Egghead".

"El villano que Vincent Price interpretó en la serie de los años 60, Egghead… Creo que quiero intentarlo con Egghead", dijo Nicolas Cage al referirse al personaje que visualiza con potencial en los futuros proyectos fílmicos a raíz de "The Batman", que en su saga visualiza retomar, ya sea en precuelas o secuelas, a icónicos personajes como "Joker", pero también a nuevas versiones juveniles como "Robin", además de que el propio director de la nueva franquicias, Matt Reeves, ha charlado sobre la posibilidad de desempolvar historias de los Comics no exploradas en cine y tomar más referencias de la serie cómica de los 60.

Si bien "Egghead" fue creado como un enemigo de "Batman" con un toque cómico, el personaje no ha tenido tanta popularidad desde su lanzamiento, posiblemente por su peculiar forma de pelear utilizando huevos de gallina, afición que justifica su nombre como archienemigo del "Caballero de la noche", sin embargo, Nicolas Cage expresó que en una nueva versión cinematográfica este personaje podría ser aterrador si es que se cobija con la visión narrativa y estética que ya propuso Matt Reeves en "The Batman".

"Creo que puedo hacerlo absolutamente aterrador. Y tengo un concepto para 'Egghead'. Así que házselo saber a Warner Bros, voy con Egghead", recalcó Cage, quien en sus trabajos más recientes ha lanzado "The Unbearable Weight of Massive Talent", que protagonizada por él mismo, hace un repaso por su trayectoria desde una perspectiva de parodia.

