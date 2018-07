Thanya López, toda una joyita

La actriz mexicana Thanya López, quien ha hecho carrera en Latinoamérica a través de teleseries y como presentadora, recién acaba de filmar la cinta “Killing Saraí”, en donde interpreta a la antagonista de la trama, su personaje lleva por nombre “Itzel”. Este proyecto fílmico también lo protagonizan William Levy, Alicia Sanz y Adrián Lastra, está basado en el libro de la escritora J.A Redmerski y se rodó en República Dominicana.

“Yo terminé esta película hace tres meses, yo soy la antagonista junto con Roberto Sosa. Somos cinco personajes principales, William y Alicia, quienes son los protagonistas, Adrián, quien hace de hermano de William, Sosa y yo. No sabemos todavía la fecha de estreno, pero lo que sí puedo adelantar es que es una cinta de mucha acción que toca temas fuertes como la trata de blancas y todo este asunto de lo que vivimos en nuestro país. Es complicado tener un personaje así cuando estás muy tocado por estos temas como sociedad”.

La trama gira en torno a “Saraí”, quien a los 14 años es llevada por su madre a México y es entregada a un narcotraficante enamorado de ella. Los años pasan, y la joven sufre porque es obligada a convivir con todo tipo de violencia. La dirección de este filme corre a cargo de Matías Moltrasio y Sebastián Cabrera Chelin, y la producción es de William Levy y Jeff Goldberg.

El filme prevé estrenarse en México, España y Estados Unidos. “Tuve escenas complicadas que sí requirieron de mucha concentración y estar como muy en la situación, pero el apoyo y el trabajar con gente de esta producción me trajo mucha satisfacción y eso se agradece cuando están todos con la misma energía jalando para el mismo lado”.

A paso firme

Thanya comenzó su carrera trabajando en Miami, luego hizo la novela colombiana “La hija del mariachi”, después se fue a Argentina donde hizo un programa de nombre “Fan” de Cosmopolitan Televisión, en el que hablaba sobre el trabajo que realizan los diseñadores mexicanos y del impacto que han tenido en diferentes partes del mundo. Ha participado en varias series televisivas de distintas empresas como HBO, Televisa y TV Azteca.

“Después hice otro programa que se llamaba ‘Sentirte bien’ que hablaba de la mujer y de la forma de vida. Hice una película con argentinos… Estuve casi seis años fuera de México, cuando regresé fue complicado porque medio volví a empezar, pues poco a poco he ido avanzando en mi carrera”. Ahora mismo Thanya estará comenzando un nuevo proyecto televisivo producido por Telemundo y Argos, de momento no puede revelar más detalles. También quiere desarrollarse como productora para levantar sus propios proyectos.

Tiene su marca de joyería con Camila Sodi

Thanya es diseñadora de su propia línea de joyería urbana llamada “Resurrexión”, con creaciones innovadoras, que ella y su socia, Camila Sodi, lanzaron desde hace cinco años. Las piezas son utilizadas para diferentes producciones televisivas como es el caso de los anillos de “Mónica Robles” en “El Señor de los Cielos” y los cuervos que utiliza “Chava Iglesias” en “Club de Cuervos”. León Larregui, Ximena Sariñana, Aislinn Derbez y muchas otras celebridades también han portado la joyería que ella y Camila producen.

“Con esta marca estoy muy contenta, porque me gusta ser parte del diseño mexicano, me parece súper padre poder impulsar que nosotros consumamos más nuestra moda, que formemos parte de ella y que pongamos nuestro granito de arena para que todos crezcamos, además de dar trabajo a artesanos nacionales y representar el glamour de ser diseñador”.

Señala que ahora ella y su socia están muy interesadas en desarrollar joyería para hombre. Destaca también que las piezas que realizan son parte da la identidad de personajes tan queridos en la televisión como “Mónica Robles” y “Chava Iglesias”, al grado de que han visto en portales web imitaciones y réplicas, “eso me parece terrible porque no se puede hacer mucho (en el tema de las réplicas), pero me parece padrísimo que haya pasado un fenómeno así”.