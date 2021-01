Thalía y Laura Zapata denuncian a asilo; siguen maltratos hacia su abuela

Pese a que Doña Eva Mange —abuela de Thalía y Laura Zapata— continúa su recuperación en el asilo para ancianos Le Grand Senior Living, las quejas no paran, pues le han negado medicamentos a la mujer de 103 años de edad, quien fue encontrada por su nieta Laura Zapata con siete escaras en la piel hace unas semanas.

Laura inició una carpeta de investigación contra la enfermera que atendía a su abuelita y contra quienes resultaran responsables. Laura entró al asilo Grand Senior Living después de unos días de cuarentena, y desde allí se ha enfocado en que su abuelita se recupere, pero al parecer las cosas solamente se van agravando.

Thalía dijo en en redes sociales que "No entiendo por qué en Le Grand Senior Living, no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, no se dan cuenta que se siente mal paso la noche en un grito del dolor y todo porque tienen que mandarnos un email solicitándolo, por favor, en ocasiones se reacciona por amor, !No le hagan daño!".

Laura también se pronunció al respecto e informó del fallecimiento de otra huésped de este costoso asilo. "Murió la otra paciente que tenía escaras. La sacaron el sábado y ayer lunes murió en la mañana con los suyos. Esto está sucediendo aquí", escribió en Twitter.

"Comento: mi abuela pasó la noche en 1 grito. La Dra externa ordenó 1 gota más de medicamento para el dolor y no se la proporcionaron pues necesitaban esto en un correo por escrito. La Dra Familiar de aquí no responde, Directora-dueña tampoco", detalló Zapata.

Agregó que se practicó este día una inspección con diferentes dependencias de gobierno, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el INVEA (Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México), entre otras.

Hasta ahora, el lugar no se ha pronunciado al respecto.

