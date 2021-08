Thalía llega al medio siglo: “Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes”

Hoy 26 de agosto, la llamada “Lady T” o “Emperatriz de la belleza”, Thalía, está celebrando 50 años de edad. Icono de moda, madre, filántropa, productora, empresaria, compositora y más, la estrella mexicana es una de las figuras más importantes de la cultura pop latina.

“¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, publicó en su cuenta de Instagram con una serie de fotografías donde luce en bañador y con el número 50 adornado de globos.

“Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, expresó.

Thalía es una de las actrices más reconocidas gracias a sus telenovelas como “María Mercedes” (1992),

“Marimar” (1994) y “María la del barrio” (1995). Su última telenovela fue “Rosalinda” en 1999. Y en el 2000 realizó la película “Mambo café”; también dio voz al soundtrack de la cinta animada “Anastasia”, por ejemplo.

En el mensaje publicado en su red social, continuó, “Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”.

A lo largo de su carrera musical ha explorado en varios géneros como el pop, la banda, la bachata, el mariachi, el urbano y el dance. La moda que la ha caracterizado ha cautivado a generaciones enteras.

“Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR”, confesó en este mensaje que ya rebasa el millón de likes.

“Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia). Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo. A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, finalizó su mensaje de agradecimiento.

