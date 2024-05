Muchos quedaron devastados cuando se anunció que Henry Cavill le diría adios a la capa y terminaría su etapa como Superman para dar paso a nuevos proyectos y pasar la estafeta a el también reconocido actor David Corenswet, quien se espera que pueda llenar el vacío que dejó Cavill, ya que para la mayoría de los fans de DC Cómics, él había nacido para interpretar el papel del “Hombre de acero”.

Hoy finalmente después de muchos meses de espera se revela el primer vistazo al Superman de David, quien al parecer no ha disgustado en general, fue el director James Gunn y el mismo Corenswet quienes compartieron las primeras imágenes de la nueva producción en sus redes sociales.

Recordemos que David fue el ganador de entre tres actores que audicionaron para llevarse en gran papel el verano pasado antes de que comenzara la huelga de actores en Hollywood. Quien acompañará al nuevo “Clark Kent” en sus aventuras será ni más ni menos que Sra. Maisel, ganadora del Emmy, Rachel Brosnahan, quien interpretará a Lois Lane.

Para Corenswet, Superman es el papel más importante de su carrera hasta la fecha, después de papeles en proyectos como Pearl, The Politician y We Own This City.

BB