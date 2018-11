Teresa Salgueiro y el camino de la música

La cantante portuguesa Teresa Salgueiro alista su regreso a Guadalajara, ahora presentándose de manera solista. Quien fuera vocalista del ensamble Madredeus presentará el espectáculo “O Horizonte y la Memoria”, al tiempo que muestra su evolución artística en escena.

Sobre el repertorio que interpretará en esta visita, la también compositora platicó vía telefónica: “El concierto lo presentaré por primera vez en México, lo he presentado ya por dos años. Se inauguró en noviembre de 2016, con el lanzamiento del segundo disco de originales, donde me presento al público no solo como intérprete, también como autora de música y letras”. Tras dejar Madredeus, Teresa publicó en 2012 su primer álbum solista, “O Mistério”, donde exploró su faceta como compositora: su segundo disco fue “O Horizonte”, de 2016.

Teresa estuvo presentándose con ese material durante un año, pero ha cambiado el repertorio: “El disco ha sido presentado en Lisboa y Oporto, un año después he hecho de nuevo conciertos en estas ciudades y no he querido repetir el concierto. Quise añadir un componente de la memoria. Hay canciones que tengo ganas de cantar. Desde hace un año el concierto se llama ‘O Horizonte y la Memoria’”.

La cantante platicó que el hilo conductor es el disco de “O Horizonte”: “Pero después he preparado arreglos para música, de clásicos de la música portuguesa. Canto autores, compositores y poetas, hago homenaje a ciertos intérpretes que para mí, en Portugal, son pilares fundamentales. Son gran parte en la inspiración en la forma como hago música, y es parte de la alegría que tengo de ser portuguesa”.

Para complacer a los fans mexicanos, Salgueiro incluye material muy conocido: “Presento algunos temas del grupo Madredeus, con quien canté por 20 años: es parte de mi memoria y de la memoria del público en México. Y una pequeña visita a un repertorio que es mexicano y de Latinoamérica. He grabado un disco ‘La golondrina y el horizonte’, dedicado a la música mexicana y a países de Latinoamérica, de idioma español”.

Con una carrera musical que ronda los treinta años, Teresa se presentó como compositora hace relativamente poco. Sobre esa cualidad de escritora de canciones, platicó su evolución: “Pienso que ‘O Horizonte’ es un disco más profundo, en el sentido de los arreglos, en el desarrollo de cada instrumento. Es una profundización del lenguaje que se inauguró en ‘O Mistério’. También a nivel de las palabras: son otros temas que trato. La base es la experiencia humana, la búsqueda de humanidad”.

La autora de las letras profundizó en la esencia de las ideas que desea transmitir con su canto: “En ‘O Mistério’ hablaba de la fragilidad y la fuerza del ser humano, de lo creativo que somos, de lo frágil que somos al mismo tiempo y la capacidad que tenemos de cambiar el mundo. Tenemos siempre la aceptación de nuestra condición en ese misterio inmenso que es la vida. En ‘O Horizonte’ es como contar un camino que se hace hasta el cumplimiento en la construcción de nuestros sueños”.

Lo que sonará en escena

Teresa nos adelantó la instrumentación y los músicos que la acompañarán en el CAE: Rui Lobato (batería, percusión y guitarra): “un músico con el que llevo ya 10 años, en todos los proyectos”, el contrabajista Óscar Torres (también ya colaborador de muchos años), en el acordeón Carisa Marcelino y José Peixoto en la guitarra (Peixoto fue miembro también de Madredeus). “Tengo una excelente compañía”, dijo de sus compañeros.

La cultura portuguesa estará presente en Guadalajara este noviembre, por la presencia de Portugal como país invitado de honor dentro de la FIL. Teresa aclaró que aunque no forma parte de la delegación lusa “es feliz coincidencia” que su concierto se realice durante la feria.

Entusiasmo al máximo

A punto de cerrar el año, Teresa compartió parte de sus planes a futuro, “Hay muchos planes: la música es un plano infinito de creatividad, hay tantas cosas que me gustaría hacer. Lo más importante para mí sería volver a grabar un disco de originales: grabarlo y poder cantarlo un poco por el mundo. Pero hay sorpresas en la vida: el camino que vamos haciendo en la música siempre es muy interesante, nos lleva a conocer otras culturas, otras personas. El objetivo principal será en algún momento iniciar ese proyecto creativo: hasta que suceda hay otras ideas. Ya hay un nuevo concierto que estoy planeando para el próximo año: espero hablarlo con Orly Beigel (su promotora en nuestro país), siempre se entusiasma con mis ideas y espero hacer un viaje en México el próximo año”.

Teresa Salgueiro / Conjunto de Artes Escénicas / Viernes 30 de noviembre / 21:00 horas / Boletos de $500 a $900 pesos.