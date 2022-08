El reality show ‘Reto 4 Elementos’, producción de Televisa en México y de Univisión en Estados Unidos que se transmite por Canal 5 en nuestro país, para su edición de este año contará con 24 famosos concursantes, en equipos de presentadores de televisión, comediantes, influencers, personalidades del fitness, modelos o actores, quienes concursan para conquistar el aire, la tierra, el fuego y el agua; ahora, habrá cuatro nuevos recorridos con obstáculos que presentan más de 10 desafíos extremos, todos en la Guajira, Colombia, donde se graba el programa que comenzó transmisiones el pasado 29 agosto a las 20:00 horas; los televidentes podrán ver este proyecto de lunes a jueves de 20:00 a 22:00 horas por el Canal 5.

En este sentido, Sergio Ochoa, integrante del equipo de Comediantes para “Reto 4 Elementos 2022”, señala en entrevista con EL INFORMADOR que se halla “emocionado, porque siempre quise participar en una competencia, es mi primer reality y me emociona el proceso de competir a diario en un encierro de dos meses”.

Lo anterior, explica, porque “me fascina estar en contacto con la naturaleza, soy respetuoso de ella; además, siempre he hecho ejercicio y he estado cerca del deporte, para esto te preparas física y mentalmente, porque hay cosas de destreza mental, no todo es fuerza física”.

Fortaleza de carácter

Ante la presión de la competencia, Ochoa recuerda que en ediciones anteriores a los equipos de comediantes “no les fue tan bien”, algo que espera cambie ahora, “pero esta vez hay un cambio esencial, somos comediantes pero personas fuertes de carácter y todo; hacemos reír sobre el escenario, pero ahora deseamos dar temor”.

“Reto 4 Elementos” llega ahora a la tercera temporada, tras dos años de no llevarse a cabo debido a la pandemia, “y la gente creo ya lo esperaba; estaremos seis equipos de cuatro personas (actores, influencers, modelos, comediantes, etc.) a lo largo de 65 capítulos, cerca de dos meses de competencia”.

Para el comediante, “se trata de una gran oportunidad, la responsabilidad es importante porque sé que hay muchas personas que desearían estar en mi lugar; necesitamos brindar un buen desempeño, y quiero que piensen en la producción que enviaron a su mero gallo”.

Una gran producción

El programa tuvo por locación la playa de La Guajira, en Colombia, una zona en la que competirán en un entorno selvático, incomunicados. El equipo de Ochoa está conformado por él, Mariazel Olle, Ceci Flores y Archie Balardi, todos se conocen y “son personas que gustan del deporte, con actitud profesional, aguerridos, yo estoy contento con el equipo”.

El comediante es claro al afirmar que esta nueva edición del programa será de impacto porque “es un escenario nuevo, pistas nuevas, cien hectáreas de locación, una bestialidad de terreno para las pistas de juego y con cuatro elementos, diseñado por unos españoles que se dedican a esto, a proyectar las pruebas con minuciosidad, una locura que reúne a cerca de 400 personas en el staff solamente, todo para satisfacer al televidente”.

De este modo, concluye Ochoa, “Reto 4 Elementos” es un show “que no pueden perderse si se dicen amantes del deporte y les gustan las competencias y la adrenalina visual; además, deben escuchar las narraciones de Yavidan y Bazooka, lo mismo que la conducción de Monserrat Oliver; les aseguro que los mantendrá al filo del asiento, esperando que gane su equipo favorito”.

CT