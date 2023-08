Ayer 14 de agosto, en punto de las 16:30 horas, a través de Las Estrellas de Televisa, comenzó la telenovela “Nadie Cómo Tú”, producción de Ignacio Sada protagonizada por Karla Esquivel y Brandon Peniche, donde también participan Irina Baeva, Eduardo Santamarina, Alejandra Barros, Diego Oliveira y Elizabeth Álvarez, entre otros.

La producción ya tiene tres meses de grabaciones y éstas continúan todavía para entregarle al público un melodrama clásico, pero al mismo tiempo contemporáneo con mucho amor e intriga de por medio.

En entrevista para EL INFORMADOR, Karla habla de esta gran oportunidad que tiene al ser la protagonista de esta historia, comparte que después de la telenovela “Mi Camino Es Amarte”, decretó hilarse a otro proyecto y no imaginaba que sería la estrella principal de esta historia con locaciones en Oaxaca, Mazatlán y la Ciudad de México. Su personaje es “Ximena”, una joven con el deseo de convertirse en maestra mezcalera y que pronto será tocada por el amor.

“Es una bendición enorme que hayan confiado en mí para representar a ‘Ximena’ y hacer este personaje tan hermoso, lleno de virtudes, pero también de defectos. Me siento muy agradecida con la empresa, con Nacho (Sada) y con la vida en general porque ha sido bastante bondadosa conmigo”.

Expresa que desde que hizo el casting para esta historia, ya sentía y percibía que se iba a quedar en el proyecto, “pero obviamente no me quería ilusionar y darme esperanzas falsas, pero todo se dio y ha sido todo un reto. Siento que me he quitado de encima este título de protagonista porque tengo a un gran equipo y a un gran elenco que me cobija y que me acompaña, así que me siento muy tranquila”.

¿De qué se trata la historia?

Comparte Karla que la trama comienza con una traición 20 años antes de la actualidad. “José María” (Diego Oliveira) comienza una relación con “Teresa” (Alejandra Barros), pero ella está casada con “Raymundo” (Eduardo Santamarina). “Entonces se entera del engaño y hay un accidente de coche donde va una bebé que se llama ‘Bianca’ y la pequeña se da por muerta, pero resulta que a la bebé la rescató ‘Eréndira’ (Paty Díaz), la curandera del pueblo”.

Esa niña en realidad es “Ximena”, “pero ‘Raymundo’ siempre se la pasa pensando que gracias a ‘José María’ y al engaño de su esposa, su hija se murió. Entonces, hay una venganza muy dura y pasa un accidente súper trágico y es cuando comienza toda la historia de ‘Salvador’ (Brandon Peniche) y ‘Ximena’, donde también existe esta cosa de no poder estar juntos porque sus familias no se los permiten”.

Este es un melodrama que tiene un poco de todo, navega entre el amor, la pasión, la tragedia, pero también la comedia. “Es una historia riquísima en todo sentido, porque te cuenta desde lo que es la telenovela tradicional, pero sí está mucho más moderna con temas actualizados, como el contar con una pareja LGBT, o hablar de los feminicidios y de hacer justicia”.

Sobre el desarrollo de su personaje “Ximena”, la actriz confiesa que construir al personaje ha sido una labor de ella y los directores: “Vamos muy de la mano creando a ‘Ximena’ desde el inicio, tuvimos talleres con ambos directores, Claudia Eliza Aguilar y Juan Pablo Blanco, quienes son extremadamente talentosos y apasionados por lo que hacen. Vimos la corporalidad del personaje y cómo hablaría”.

Recuerda que viajó a Oaxaca donde le enseñaron el proceso de la elaboración del mezcal, “así que ha sido un aprendizaje súper rico, para mí como actriz es algo increíble porque en la vida te imaginas que harías esto, como el querer ser maestra mezcalera”.

Finalmente, sobre cómo define a “Ximena”, expresa que ésta es una mujer bien plantada y leal, “muy arraigada a sus raíces y a la tierra, la ama profundamente, quiere ayudar mucho a las personas, su pasión más grande es ser maestra mezcalera, pero también quiere que todo el mundo esté bien. Es muy valiente y de armas tomar, no se deja de nadie”.

Además, resalta que hay mucha química con su personaje y el de Brandon, así que la gente puede esperar muchas sorpresas.

