Además de su carrera como cantante y presentadora de televisión, Verónica Castro, quien hoy día luce orgullosamente sus canas a sus 69 años de edad, se convirtió en un referente de las telenovelas luego de sus exitosas participaciones en varios proyectos que protagonizó a lo largo de su carrera como "Rosa salvaje", "Pueblo chico, infierno grande", "El derecho de nacer", entre otros títulos.

Sin embargo, el éxito que alcanzó tanto en México como en el mundo, comenzó gracias a una telenovela en particular, "Los ricos también lloran".

La telenovela producida por el director chileno Valentín Pimstein, fue el aparador perfecto para que Castro demostrara su gran talento histriónico, además de que logró ser un hito en las producciones de finales de los años 70 y principios de los 80.

El melodrama fue tan popular que tuvo que extenderse a una segunda parte, misma que, a diferencia de otras secuelas de hoy en día, cautivó de forma tal, que fue llevada a distintos países del extranjero como Polonia, Rusia y hasta Japón. Asimismo, fue doblada a cuatro idiomas: portugués, italiano, inglés y francés.

Tal vez el hecho de que esta producción marcó un antes y un después en la forma de hacer historias en la pantalla chica, o la nueva versión que también fue muy bien recibida por el público, fueron una de las razones por la que Televisa decidió volver a transmitirla en la actualidad, aunque no en televisión abierta, sino por el canal de paga TLNovelas.

La ambición llevará a una joven a sufrir lo peor de dos mundos. #LosRicosTambiénLloran, en su semana de inicio, de lunes a viernes a las 3:05 p. m. MEX, por #Tlnovelas pic.twitter.com/QznUJPrxzX — tlnovelas (@tlnovelastv) September 13, 2022

La historia de este melodrama fue escrita originalmente por la dramaturga cubana Inés Rodena, y su primera adaptación fue de María Zarattini, en su primera etapa.

No obstante, fue hasta 1979 que Valentín Pimstein decidió alargar la historia. Zarattini, italiana de nacimiento, pero logró catapultar toda su carrera en México no quería estirar la trama, pues pensó que no daría para más capítulos y renunció al proyecto, por lo que su lugar fue tomado por el escritor nacionalizado mexicano, Carlos Romero.

Si bien es cierto que se han realizado diferentes versiones incluyendo la de 2022, protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli, la icónica y original historia protagonizada por una Verónica Castro es y será siempre, la favorita del público.