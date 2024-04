Después de haber participado en diversos festivales, la película mexicana “Amor y matemáticas” llega hoy a las salas de cine. El filme fue dirigido por Claudia Sainte-Luce con guion de Adriana Pelusi.

Esta cinta protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bovio tuvo su lanzamiento en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) el año pasado. En el proyecto también participan los actores e influencers Daniela Salinas y Marco Alfonso Polo Guerra, personalidades importantes de Nuevo León.

Esta atípica comedia romántica sitúa a sus personajes en la ciudad de Monterrey, “Billy” (Quijano) y “Mónica” (Bovio), dos personas que llegan a la mediana edad con la idea de que sus ilusiones han quedado en el pasado, y ahora se encuentran en un intento por encajar en un entorno social caracterizado por costumbres un tanto forzadas.

EL INFORMADOR dialogó con Claudia para conocer los pormenores del estreno al público, destacando que siente nerviosismo por la respuesta de la audiencia.

“Las cosas más felices son cuando puedo controlarlas, como la escritura o cuando estoy en el set. Y ahora que llega el momento del estreno comercial, después del lanzamiento en festivales, pues son las cosas que más nerviosa me ponen, porque no puedo controlar nada. Entonces, se trata de dejar ir y ver si funciona o no, la película”.

En este filme, Claudia sólo dirige el guion desarrollado por Adriana Pelusi: “Esto fue muy lindo porque el guion de Adriana lo conocí desde que escribí ‘Los insólitos peces gato’. Y es una historia que me gusta mucho, acepté dirigirla porque tengo mucha empatía por los personajes de ‘Amor y matemáticas’, así que fue más bien trabajar en conjunto como lo hago con el director de fotografía, el sonidista o las personas que hacen arte y vestuario”.

Sobre la trama, resalta que si bien los protagonistas viven en una constante monotonía, al conocerse e interactuar hay algo que rompe con ellos: “A lo mejor en lo evidente continúan en el mismo sitio, pero ellos no están igual a como empezaron. A ambos algo los cimbró y los sacó de su equilibrio y les replanteó qué quieren ahora de ellos mismos aunque parezcan personas muy simples, pues hay muchos parámetros que marca la sociedad como tener una casa, tener un carro, casarte y tener hijos, así que vas tachado (de la lista) esas cosas, pero no sabes si son parte de lo que quieres o sólo te las han impuesto y las vas cumpliendo a rajatabla”.

Cabe señalar que la película confrontó a la propia Claudia, pues desde que leyó el guion se identificó con el personaje de “Billy”, “lo entiendo muy bien”, un hombre que vive frustrado, porque la vida que lleva como esposo y padre de familia no lo satisface.

Finalmente, Claudia confiesa que toda vez que culmina una película no vuelve a verla: “Yo la dejo de ver el día que acabo la edición, nunca más la vuelvo a ver, no puedo seguir enajenada en algo que ya vi tantas veces desde el color o el sonido, esa película ya no me pertenece a mí sino a las personas que la van a ver”.

¿Quién es Sainte-Luce?

Nacida en Veracruz en 1982, Claudia Sainte-Luce es una escritora, directora y actriz mexicana que estudió artes visuales en la Universidad de Guadalajara (UdeG). Realizó algunos cortometrajes y trabajó como asistente de dirección en varias películas mexicanas antes de escribir sus propios guiones. Su ópera prima “Los insólitos peces gato”, se estrenó en el Festival de Cine de Locarno de 2013, donde recibió el Premio del Jurado Joven a la Mejor Película. La cinta se proyectó en numerosos festivales internacionales de cine y ganó muchos premios, incluyendo FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Mejor Película Latinoamericana en Mar del Plata y Mejor Película Mexicana en Los Cabos. “Los insólitos peces gato” fue nominada a siete premios Ariel, incluido el de Mejor Película. En 2022, Claudia tuvo el estreno mundial de “El reino de Dios” en la Berlinale y “Amor y matemáticas” en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Sinopsis

Los sueños perdidos

Después de haber pertenecido a la muy famosa y popular banda juvenil “Equinoccio”, “Billy Lozano” es hoy en día un hombre casado de treinta y tantos años que vive una vida de lo más aburrida en una zona acomodada a las afueras de la ciudad de Monterrey. Es evidente que se siente muy frustrado con su estilo de vida y es que, a pesar de que vive en la casa de sus sueños, se siente el mayor perdedor del mundo, ya que su ultimo emprendimiento fracasó, una vez más, por lo que no tiene otra ocupación más que cuidar a su hijo y al perro de su esposa. Un día conoce a “Mónica”, una ex fan del grupo, quien se muda a la casa de enfrente y lo anima a retomar su carrera artística, por lo que su vida nunca volverá a ser la misma, ¿o sí?

CT