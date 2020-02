Telefunka va a la conquista de Europa

Ni doblegarse a las nuevas olas sonoras ni dejar morir a Telefunka eran opciones para Giancarlo y Aldo Fragoso, quienes hace 18 años pusieron en marcha esta propuesta musical que ha decidido marcar su propio destino sin sacrificar la esencia del proyecto.

Giancarlo relata que Telefunka ha transitado por distintas etapas y aunque el éxito ha sido una constante con producciones de alcance internacional, tomar decisiones que aseguren la prosperidad de su música no ha sido cosa sencilla, incluso, si eso implica migrar por completo a España y ausentarse de la ciudad que los vio consolidarse como músicos y productores.

El trío que conforman Aldo y Giancarlo, más el talento de John Zohlo, actualmente radica en España y desde ahí han retomado a Telefunka con una visión muy clara sobre los cambios que no solo ha tenido la industria musical en su forma de dar a conocer un proyecto, pues hasta las nuevas dinámicas de consumo del público han sido clave para que estos creativos pongan sobre la mesa las herramientas que los han caracterizado cuando se adueñan del escenario.

“Muy al principio la expectativa de esto era hacerlo por afición, primero fue un proyecto llamado Los Hermanos Brothers, de ahí saltamos a Telefunka buscando donde trabajar, y nos gustó mucho desde el principio. Sabíamos que aunque fuera algo comercial o no, nuestro proyecto cuajó rápido, a los seis meses y nos dimos cuenta que podía convertirse en nuestro modus vivendi”.

Aunque parezca muy cercano ese año 2002 que vio nacer a Telefunka, Giancarlo repasa las glorias cosechadas junto a su hermano y también las crisis que lo han hecho madurar desde la perspectiva musical y cómo ser dueños de su propio proyecto sin importar las modas o tendencias que gobiernen a las grandes esferas de la música.

“La escena musical en Guadalajara siempre ha sido igual de compleja, solo va mutando, cosas positivas y también más difíciles. Cuando empezamos con Telefunka no había foros, no los hay hoy y tampoco los había en los años 90, creo que los foros siempre han estado hechos para las bandas que reditúan, nunca ha habido para las bandas nuevas, y en ese caso a nosotros no nos dejan entrar a los foros grandes”, explica Giancarlo.

Ante este panorama, los Fragoso no se quedaron quietos y antes de esperar a que una oportunidad llegara, Telefunka decidió establecer su propia ruta en espacios de reunión más cotidianos en los que la música en vivo no era una apuesta, llegando así a bares y restaurantes que los catapultaron inmediatamente.

“Nosotros solamente respondemos al gusto de los tres que es colectivo y termina siendo personal. Tenemos muy claras a nuestras herramientas, influye lo que estamos escuchando aunque no sea nuevo. Si algo tratamos de mantener es que sea música desenfadada, accesible y ahora mirando más a la pista de baile, incluyendo arreglos de orquesta”.

A su ritmo

Giancarlo, quien había pertenecido a bandas como La Dosis y Grand Mama, y teniendo una perspectiva amplia sobre el desarrollo de los géneros musicales en distintas transiciones de la escena local, considera que la incertidumbre sobre el rumbo que tendría Telefunka era latente al marcar la esencia del proyecto fuera de los cánones habituales.

“Estábamos sin batería, más del 60% de lo que tocábamos desde entonces estaba hecho con secuencias, cosas muy mal vistas para algunos músicos. En un momento sí fue difícil adivinar si prosperaría, pero ahora que me preguntan músicos nuevos consejos o algo, creo que a veces es más factible que funcione un proyecto si no se parece a nada que si se parece a todo”.

Con la consigna entonces de confiar en su moneda al aire, Telefunka avanzó de manera independiente con sus presentaciones marcando su propia agenda y distribuyendo directamente su música en sus eventos y plataformas comerciales.

“Eso que nos hizo diferentes nos llevó a un público muy ecléctico y que sigue siendo fiel al proyecto hasta el día de hoy, con gente desde los 18 años hasta los 70 años; podemos tocar en fiestas muy fresas hasta en festivales. Sí teníamos miedo al principio, pero sigue siendo nuestra forma de vida”.

Giancarlo expresa que uno de los momentos clave para Telefunka fue desde el debut de su ópera prima “Electrodoméstico”, trabajado junto a Édgar Huerta, a quien consideran uno de los genios más importantes de la música en México.

“Estábamos recién saliendo a la luz y Édgar también iniciaba con demos de Belanova, y ‘Electrodoméstico’ llegó a las 20 mil copias sin que tuviéramos disquera, nosotros los distribuimos a las tiendas y otras ciudades; este disco sigue siendo el que más tocamos”.

Con las puertas abiertas también en el ámbito internacional y sin el boom al que llegarían las redes sociales actuales, Telefunka marcó otra colaboración crucial en su carrera al grabar en Argentina “Cassette”, en 2006. Se establecieron durante seis meses y sumaron más talentos a su repertorio, teniendo a leyendas como Gustavo Cerati en la canción “Electroshock” y a Adrián Dargelos, de Babasónicos, en “Tu universo”.

Creatividad constante

A la par de los nuevos mecanismos de la industria musical y las plataformas virtuales, Giancarlo destaca que la inquietud por seguir creando música no ha parado, aunque reconoce que sucesos familiares llegaron, por un lado, a poner pausas momentáneas, pero también para emprender proyectos que brindaron aire y experiencias frescas al potencial de Telefunka.

“Más de 10 veces hemos creído que Telefunka termina. Al convertirse en nuestro proyecto de vida, eso te puede hacer confundir las crisis de tu proyecto con las crisis personales, ya sea por la edad, existencial o algo que puede reflejarse en la banda. Pasamos por la terrible tragedia de perder a nuestros padres hace año y medio, fueron decisiones muy fuertes, me fui a España, regreso. Más de una vez hemos dudado que el proyecto esté funcionando, pero al final siempre volvemos”.

Tras cuatro años de intermitencias entre México y España, Telefunka dio luz verde a proyectos que durante 2019 regresaron a su dupla a la escena con el lanzamiento del tema “Around your lights”, que ahora bajo el fichaje de la agencia catalana “Dskonnect” y su sello discográfico DSK POP Records, alistan una nueva etapa: conquistar Europa.

“Creo que como creativo, como productor, tienes que estar atento al mercado, de lo que pasa, saber y entender que ahora si a una canción le va bien el público ya la escucha más de dos segundos y si te agarra ya la hiciste, porque si no, ya no vuelve a escuchar a tu banda”, detalla Giancarlo al reflexionar sobre los retos que tanto los exponentes con trayectoria como los emergentes deben afrontar.

“Antes tenías una oferta determinada de discos al año, ahora tienes a más de un millón, es bueno o malo dependiendo cómo lo veas, como público o músico. Ahora es más fácil que llegues a mucha gente, lo difícil es engancharlo, pero antes también era difícil llegar con tu disco tan solo a una persona si eras de una ciudad chica o no eras amigo de alguien. El mercado ha cambiado, lo importante ahora es el streaming, tenemos que encontrar nuestra solución”.