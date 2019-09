Telefunka retorna con más luz 

Telefunka regresó a los estudios de grabación y tras cuatro años de ir y venir entre México y Barcelona, la dupla conformada por Giancarlo y Aldo Fragoso se instala nuevamente en Guadalajara para mostrar “Around your lights”, tema con el que le dan la bienvenida a una nueva producción inédita a estrenarse en octubre próximo con una versión en vinil.

Giancarlo señala que Telefunka se alista para llegar al Festival Primavera Sound de Barcelona para reforzar su presencia por Europa y descubrir nuevas audiencias que se cautiven con la propuesta multidisciplinaria que ha caracterizado a los creadores de “Electroshock”, tema que lograron consolidar junto a Gustavo Cerati.

“Desde 2015 no habíamos hecho un proyecto así, pero no hemos parado de trabajar, tuvimos un poco de pausa pero habíamos estado entre España y México. Tuvimos un encuentro con los chicos de Bravísimo de Periplo, especializado en clown, teatro y circo, y nos pidieron una canción para musicalizar un acto con luces”, explica Giancarlo al recordar que esta nueva dupla tuvo gran aceptación con su estreno en el pasado Festival de Mayo de la metrópoli tapatía.

“Fuimos más por el concepto electrónico, es un poco más techno, será el disco más fácil de pinchar por un DJ, también cantamos. Es un disco un poco más atrevido, pero no se aleja de lo que es Telefunka. En el show que hacemos con Bravísimo, la canción llega en el momento cúspide, es interesante y divertido”, detalla el músico al destacar el estreno del video musical del sencillo a través de sus redes sociales.

Además, el artista puntualiza que más allá de adaptarse a las nuevas formas de consumo musical, Telefunka optó por establecer su propio ritmo para mantenerse como un proyecto activo más allá de los escenarios independientes y así, no depender por completo de los festivales y medios de comunicación cada vez más competidos y agolpados de nuevos talentos, por lo que abrir su agenda a nuevos escenarios poco convencionales para una banda consolidada, como los eventos sociales (bodas, cumpleaños), fue la manera para retomar las riendas de su proyecto.

“Siempre hemos tenido claro que la industria es mutante y voraz, no puedes parar. Decidimos hacer algo que fue muy juzgado y ahora es una forma también de mantener a flote muchos proyectos, con la única premisa de no tocar otra cosa más que lo que nosotros queremos. Siempre se me ha hecho algo muy digno, eso nos dio trabajo e ingresos con los que hemos podido sustentar esta carrera, dejamos de insistir a festivales, de adular gente para que te den una oportunidad”, remata.

Alistan documental

Más allá de los escenarios y formatos tradicionales, Telefunka ha optado por internarse a la par en proyectos audiovisuales que darán testigo del paso que la banda tuvo por un festival de Tehuacán, Puebla, en donde comenzaron la filmación de un documental bajo la dirección de Jonás González-Illoldi.

Giancarlo Fragoso señala que el documental ya está en la recta final para culminarlo a la espera de integrar entrevistas con personalidades que de alguna manera han estado relacionadas a la trayectoria y proyectos de Telefunka, y así mostrarlo a mediados del próximo año.