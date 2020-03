Telefunka, en crisis por el COVID-19

La agrupación tapatía Telefunka vive momentos complicados ante la crisis por la propagación del COVID-19 (coronavirus), y aunque estar en Barcelona (España) era constante, desde hace un par de meses la banda conformada por los hermanos Giancarlo y Aldo Fragoso, así como el tecladista John Zohlo, se había instalado por completo en la capital catalana para iniciar una nueva etapa musical.

Desde hace casi dos semanas, las participaciones que Telefunka tendría en diversos festivales de España comenzaron a cancelarse ante el aumento de casos de contagio y defunciones en Europa; en entrevista, el músico Giancarlo explica cómo han tratado de adaptarse a la situación que cada vez se torna más complicada no solo para él y su hermano, pues la comunidad artística se ve en medio de la incertidumbre, puesto que la mayoría de miembros no cuenta con respaldos sanitarios, de alojamiento, alimentación y salarios, por ejemplo.

Giancarlo señala que tanto él como su hermano se encuentran bien de salud y toman las precauciones necesarias para el aislamiento y el Estado de Alarma que, en este caso, el Gobierno de España instruyó sobre todos los ciudadanos y actividades públicas; sin embargo, la situación laboral y económica de artistas como ellos está al límite.

El músico detalla que hace unos días impulsaron un concierto digital con la finalidad de recaudar fondos que les ayude en esta situación; sin embargo, la respuesta no fue como ellos esperaban y ahora plantean vender su música sin intermediarios de plataformas virtuales para que las ganancias sean completamente para Telefunka, y así dar soporte a sus servicios de hospedaje y alimentación, ya que al no ser trabajadores formales en España, no son candidatos a recibir apoyos oficiales.

“Creo que vamos a vender un box-set virtual de toda la discografía de Telefunka incluyendo el disco nuevo, y en lugar de que lo compren por plataformas, queremos vender un ZIP de descarga que compren directamente con nosotros; habrá diferentes precios, por ejemplo, la portada del disco nuevo es una ilustración de nosotros hecha por Aldo, y si pagas cierta cantidad también podrás recibirla, o un avatar hecho por nosotros”, detalla al sumar que los compradores de Guadalajara, también podrán adquirir tazas y playeras oficiales de la banda.

Añade que si bien se han planteado regresar a México, Giancarlo no lo considera la acción más viable, aunque sí han tenido comunicación con el consulado mexicano en Barcelona, que pese a no contar con apoyos para los músicos, sí han estado al pendiente de su situación.

Unión gremial, una prioridad

Giancarlo Fragoso resalta que ante este tipo de situaciones, las condiciones de precariedad en las que viven los artistas independientes son ahora más evidentes, y aunque existan apoyos por parte de la instituciones culturales gubernamentales, considera que el gremio musical, en este caso, debe replantear cómo hacer frente a este tipo de crisis al no contar con respaldos de salud, entre otros servicios.

“Sabemos que estamos en una profesión muy riesgosa e insegura. Desde que me dedico a esto de manera profesional, recuerdo siempre estar tocando un concierto para ayudar a tal músico que está enfermo, que otro para un músico accidentado o que le robaron sus cosas. Somos un gremio muy vulnerable y esto nos dará una lección a todos; sí creo que el Gobierno tiene la obligación de cobijarnos como a toda la población, pero han hecho falta iniciativas desde el propio gremio, generar grupos que tengan forma y una constitución formal para poder exigir cosas”.

Más informes y formas de apoyo para Telefunka en sus redes sociales en Facebook, @Telefunka; e Instagram, @Telefunka_oficial.

JL