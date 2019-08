Technicolor Fabrics vive su "Presente"

La banda tapatía Technicolor Fabrics se presentará el próximo 31 de agosto en el foro Bismarck a las 21:00 horas para presentar las canciones de su más reciente producción “Presente”, pero también para hacer un recorrido de su trayectoria musical. En entrevista, comparte Juan Pablo, vocalista de la agrupación, las ganas de venir a tocar a su ciudad luego de un tiempo de no hacerlo, precisamente por estar concentrados en su nueva placa discográfica que se compone de siete temas de los cuales han lanzado “Dale calma”, “Vente”, “Trato” y “Levitando”.

“Vamos a estar presentando nuestro álbum, ya teníamos un tiempo de no tocar en casa y estamos bien felices de regresar, además en este foro que es bastante chido. Ahora que ya salió el disco estamos visitando muchas ciudades y sin duda teníamos que tocar en nuestra casa. Para este show estaremos ofreciendo los temas de ‘Presente’, al igual que las canciones anteriores, será un mix de los diferentes momentos de la banda”.

Adelanta que para este show del día 31 toda la parte de instrumentación de las canciones y las estructuras, se verán modificadas en algunas partes. “Ahora también estamos estrenando nuevo baterista, Jorge Aguilar, quien es un muy buen amigo de nosotros, desde hace muchos años. Él tiene un swing diferente al que tenía Abraham, quien cerró su ciclo en el Plaza Condesa por razones de diferentes caminos en la vida, pero todo chido”.

Sobre el disco, explica Juan Pablo que este proyecto es una recapitulación de momentos y emociones presentes y reflexiones en torno a ello, “a nuestra cotidianeidad, a cosas que nos pasaron, cosas que vivimos o experimentamos con otras personas y que consideramos que son cercanas y a fines a mucha gente, cosas que son parte de la condición humana y que el sacarlas a orear y ventilarlas, a todos nos hace bien”.

Destaca además que tiene la percepción de que con cada disco están tratando de llegar a un lugar más íntimo y más personal. “Eso es algo muy importante, que la música y la lírica reflejen lo que vamos viviendo, es un acto valiente y bonito, porque siento que en nuestra cultura occidental se nos ha reprimido mucho para expresar nuestras emociones, compartirlas… y creo que es importante seguir modificando eso y fomentando el que haya un dialogo abierto e íntimo sobre lo que sentimos”.

Sin miedo a expresarse

En cuanto a las canciones de “Presente”, precisamente cada tema expresa lo que está viviendo y abogando la banda, que nadie tenga miedo a expresarse como es. “Cada canción tiene su propio universo, de repente entre ellas tienen temáticas afines. El primer sencillo que estrenamos ‘Dale calma’, justo nos invita a tomar una pausa, a reflexionar y estar en paz, tomar de una manera resiliente y constructiva, los cambios que se nos presentan en la vida, como responsabilizarnos de todo aquello que vamos viviendo y no victimizarnos y vivir en la queja, sino ser proactivos”.

También resalta la letra de “Trato”, que busca el reflexionar en torno a los cierres de ciclo, ya sea de pareja, trabajo y amistad, “una vez que uno toma distancia, puede reconocer que no fue lo más sensible, prudente y consciente, que hay que reconocer y ser humilde en lo que uno ha contribuido para que las cosas no funcionen”. Este álbum representa una madurez profesional y personal de lo que ha construido Technicolor Fabrics como banda durante su trayectoria.

“Con los años vas teniendo aprendizajes y enseñanzas, que si las recibes con apertura, humildad y un deseo profundo de transformarse y ver desde otro ángulo, todo eso ayuda a que se vayan asentando las aguas y podamos vivir las cosas desde un punto más tranquilo, en las giras el sentido del humor es algo que buscamos mucho y es como un ungüento para llevar la fiesta contentos y alegres”. La gira continuará por otras ciudades y fuera de México en Centro y Sudamérica y la banda visualiza también ir a Estados Unidos.

Agenda

Technicolor Fabrics en el Foro Bismarck (Av. México 2742, Circunvalación Vallarta), el 31 de agosto, a las 21:00 horas. Boletos, preventa $350 pesos, general. Meet & Greet, $600 pesos.