Ante un cielo nublado que finalmente se instaló, el festival Tecate Coordenada avanza en la primera de dos jornadas musicales, que este fin de semana da color y fiesta al Valle VFG en su séptima edición, tras dos años sin actividades debido a la pandemia de COVID-19.

Tras el arranque que marcaron exponentes como el chileno Gepe, quien cerró su presentación con su conocido éxito "Bomba Chaya", mas talento internacional llegó a los cuatro escenarios distribuidos en el Valle VFG, siendo el español Carlos Sadness uno de los más ovacionados cuando dio luz verde a su recorrido musical que incluyó temas como "Longitud de onda", "Isla Morenita" y "Todo estaba bien", por ejemplo.

El español celebró con los tapatíos su regreso a Guadalajara, recordando que hace seis años llegó por primera vez a la Perla Tapatía para compartir su propuesta que navega entre el pop y el indie: "no voy hablar demasiado para que luego no me digan no tocaste esta canción. Este lugar me parece una cosa mágica, gracias por estar y a los que estaréis cuando vuelva", dijo desde la tarima principal Tecate Original.

A los pocos minutos, la nostalgia comenzó a reinar cuando la banda argentina Airgbag se instaló en el escenario Tecate Light, en donde el rock se encausó a una esencia más estridente ante clásicos como "La partida la gitana (si te vas)", sorprendiendo también a los tapatíos cuando sonaron emblemas de la cultura mexicana como "Triste canción", del Tri, así como una frenética versión de "El rey", que tanto popularizaron Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez.

El talento local también dio muestra de su pasión sonora con UMO, banda liderada por Hugo Rodríguez (Azul Violeta), quien animó al público a bailar y aplaudir con temas como "Parte de mí" e "Inconfesable".

Otro viaje al recuerdo lo propuso Allison, banda nacida en Ciudad de México, que llegó al Coordenada celebrando 20 años de trayectoria, y por mucho, siendo uno de los grupos que mayor euforia logró en el público, que tras los primeros acordes de su rock y estilo punk, corrió al escenario Tecate Light, para tratar de ganar el lugar más cercano a la tarima

"Gracias a los foros de Guadalajara", expresó el vocalista Erik Canales al señalar la posibilidad de reencontrarse con sus fans ante los esfuerzos de Coordenada y de otros recintos tapatíos como el C3 Stage y Foro Independencia, de los que dijo son un referente para que muchas bandas emergentes encuentren proyección y forjen su camino.

A la par de cantar "Gracias por la herida", su más reciente canción y referir que Allison sigue teniendo la misma esencia de hace 20 años y era imposible no remontarse a la época de la secundaria o preparatoria, la banda apostó por recordar "Baby please" en un set acústico.

Entre las voces femeninas que también lograron encender la euforia del público fue la cantautora española Rozalén, nominada al Grammy por su disco "La puerta Violeta", quien dejó más que claro su pasión por México e invitó al público a bailar su propuesta fusionada entre el folk y pop en temas como "Vivir", y sus famosas colaboraciones "Que no, que no", que grabó junto a La Sonora Santanera y le mereció un Premio Goya, así como su norteño éxito "Amiga", que popularizó junto a la chilena Mon Laferte en su versión de estudio y video musical.

