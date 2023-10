El viernes 24 de noviembre a las 21:00 horas, en el Teatro Diana, los cantantes Carlos Cuevas y Ricardo Caballero, presentarán su espectáculo “Brindemos por ella”, una velada donde se evocará al romanticismo y donde se contarán buenas anécdotas.

“El repertorio que armamos siempre es lo más importante para cualquier espectáculo”, dice Carlos Cuevas en entrevista con EL INFORMADOR. De hecho recuerda que hay al menos tres mil o cuatro mil boleros creados, pero ellos tratarán de cantar los más importantes o más memorables en una velada que durará cerca de dos horas, aunque también habrá espacio para las baladas. Además, recordarán a autores como Armando Manzanero, Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, “además de las baladas de la OTI, donde tuve la suerte de estar ahí y ganar el primer lugar en 1990”, expresa.

En tanto, Ricardo cuenta a esta casa editorial cómo será la dinámica del show. “Desde la primera vez que cantamos juntos en el espectáculo, a mi compadre se le ocurrió que los dos estuviéramos todo el tiempo en el escenario para cantar todas las canciones juntos. Si acaso, por ejemplo, mi compadre se echará un par de canciones él solo, y yo también cantaré una o dos canciones solo. Todo el tiempo habrá una interacción, compartiremos los temas, haremos dos voces, pondremos a cantar a la gente. Yo creo que eso es lo mejor cuando va uno a ver el show de dos artistas, porque se genera una energía y una dinámica distinta”.

Para Carlos compartir el escenario con amigos entrañables como Ricardo y otros colegas más con los que ha participado siempre es una experiencia gratificante: “Yo he tenido la oportunidad de cantar solo toda mi vida, pero también he tenido la oportunidad de hacer grandes duetos y tríos. Primero con mi hermano Coque Muñiz, que tenemos más de 30 años trabajando. Después se nos unió Pancho Céspedes con ‘Hagamos un trío’. Y desde hace 15 años para acá tuve la oportunidad de conocer a mi compadre Ricardo Caballero, y ahora nos ha permitido a la vida cantar juntos en un escenario, llenar el Teatro Metropólitan y todos los teatros en los que nos hemos presentado. Y con el favor de Dios, esperamos que la gente acuda con nosotros (al Diana) y que sea un lleno total, porque esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho trabajo y con mucho profesionalismo sobre todo”.

Ricardo destaca además que trabajar en el escenario con Carlos siempre es muy divertido, pues con sus conversaciones a él y a todos los tiene muertos de la risa. “El 2011 fue el año donde yo conocí a mi compadre en persona, porque obviamente ya lo conocía de la televisión”, esto sucedió en la época en la que empezaron a grabar el programa “De noche a noche con Carlos Cuevas”, en Televisa Guadalajara. “Desde ahí nos hicimos amigos y compadres, es padrino de mi hijo, siempre me ha ayudado, me llevó a la Ciudad de México, donde allá me presentó a todo el mundo y me ponía a cantar con él en sus shows”.

Finalmente, Carlos comparte que admira de su compadre Ricardo, “la facultad que le dio Dios para poder cantar, para poder proyectar y poder moverse en el escenario. Obviamente tuvo una gran escuela, la de su padre Raúl Caballero, quien era todo un showman”. Pero también le admira su disciplina, “porque cuando tú eres un hombre disciplinado, tienes la fortuna de triunfar, porque si fueras un desbalagado, una persona que no hace ejercicio, que no vocaliza, que llega tarde, pues yo no podría juntarme con una persona así”.

En tanto, Ricardo, responde: “Arriba del escenario, Carlos es un maestro del bolero y del ritmo del show. Es una figura que tiene 45 años de carrera profesional o más, y ha llevado su carrera en un ambiente que es tan complicado y tan difícil”, no por nada, refiere, es apodado “El rey del bolero”. “Todos los que nos dedicamos a la música, quisiéramos tener una carrera como la que tiene él. Y abajo del escenario es mi amigo, es mi familia, es una persona que siempre está riendo y que siempre ayuda a la gente que le pide una mano”.

Agéndalo

Sede y horarios

“Brindemos por ella” con Carlos Cuevas y Ricardo Caballero. Viernes 24 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Diana. Boletos de 500 a mil 700 pesos. De venta en Ticketmaster y taquillas del teatro.

CT