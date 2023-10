La puesta en escena “Pulmones” de Duncan Macmillan y traducida por Roberto Cavazos, la cual es dirigida por Alonso Íñiguez y protagonizada por Regina Blandón y Xavier García, llegará a la Sala 3 del Conjunto Santander los día 20 y 21 de octubre a las 20:00 y 19:00 horas, respectivamente.

EL INFORMADOR conversó con Regina sobre esta puesta en escena donde una pareja se cuestiona si desea o no, tener hijos, mientras el mundo atraviesa por una crisis climática que avanza constantemente.

“Es una obra que queremos mucho y que personalmente está muy cerca del corazón y de los cuestionamientos que creo que se hace toda nuestra generación, o que a título personal son los cuestionamientos que yo me hago, sobre qué mundo le estamos dejando a nuestras infancias y a nosotros mismos. Es una historia que básicamente habla del amor, que a partir de la pregunta de si vale la pena traer otra vida a este mundo, tanto por el cambio climático como por todo lo que hay alrededor, será cómo nos relacionamos como pareja, si es que somos suficientes el uno del otro si esto sucede o no”, dice la actriz.

Sobre cómo llegó al montaje, recuerda que su compañero Xavier García, actor y productor de la obra, “en esta misma ansiedad climática que creo que todos tenemos después de lo que leemos todos los días, pues preocupado por esto y con un amor inmenso por el teatro, buscó los derechos de esta obra que tiene un poco más de 10 años y le llamó a nuestro director Alonso Íñiguez y él a su vez me habló a mí”.

Ya se han hecho dos temporadas en la Ciudad de México, muy bien recibidas. “Esta es una obra que yo leí hace muchos años y que ahora se siente muy cercana o más real. Hay un texto que yo digo en la obra que es ‘la ciudad no puede con el calor, me la paso desmayándome’. Y esta cosa del calentamiento global por lo menos en Ciudad de México no pasaba o al menos yo no me acuerdo de estos calores tan fuertes y ahora se siente muy real”.

Refiere además Regina que el autor ha dicho que los supuestos escenarios catastróficos que plantea la obra, pues se sienten más cercanos ahora, “y eso es de mucha preocupación”. Sobre cómo ha recibido el público a la puesta en escena, Regina le comparte a la audiencia que no crean que al salir del teatro van a sentir como “que quieres aventarse de un balcón”, “al contrario, es una obra que habla del amor y de cómo somos en las relaciones humanas, son escenas que tú sientes que no deberías estar viendo porque ves a la pareja en la cocina, en el coche, en la cama, peleándose, etcétera, y se siente muy cercana”.

Comparte que el público que ha visto “Pulmones” sale con preocupaciones, reflexiones y cuestionamientos, “pero también con un dejo de esperanza de que todavía hay bien en el mundo. Los personajes se la pasan preguntándose si son buenas personas, pero, ¿qué es ser buena persona para cada quién?”.

Confiesa que en una función se acercó una chica llorando, compartiéndoles que se sintió tan identificada con el montaje, que estaba segura de que la historia estaba escrita sobre ella. “Quien sea que haya tenido pareja, se puede ver reflejada en cualquiera de los dos personajes”.

Además, refiere Regina que la pareja que representan ella y Xavier es una pareja bastante moderna donde los roles de género no son el tema, sino el cuestionamiento interno “de cómo hemos crecido y de qué asumes que la mujer por ser mujer, tiene que ser madre, y ella (su personaje) no piensa así, pero de pronto se da cuenta que lo tiene muy internalizado”.

Señala que a partir de los ensayos tanto los actores como los creadores se siguen cuestionando si quieren o no, tener hijos. “Mi compañera actriz Adriana Montes de Oca con quien alternaba el personaje en la CDMX, dice que nunca ha estado más segura de que quiere ser madre, yo nunca he estado más insegura, mi compañero actor quiere ser padre y el director está seguro de que no quiere ser padre. Entonces, es lo lindo de una obra de teatro, que no es aleccionadora en el sentido de decir…. ‘tú estás mal por querer tener hijos con esta crisis climática o viceversa’. Más bien pone muchas cuestiones sobre la mesa y una buena obra de teatro hace eso”, finaliza.

Sinopsis

¿De qué trata “Pulmones”?

En el contexto de un planeta en crisis climática -el nuestro- una pareja joven se plantea el cuestionamiento de una generación: ¿Vale la pena traer una nueva vida a un mundo jodido? Y, si no lo hacemos, ¿somos suficiente el uno para el otro? En los diálogos de esta historia de amor moderno acompañamos a “M” y “H” desde los conflictos ideológicos de su joven adultez hasta que la vida les pasa por encima y pone a prueba las bases de su relación.

Toma nota

Sede y horarios

“Pulmones”, 20 y 21 de octubre, en la Sala 3 del Conjunto Santander, a las 20:00 y 19:00 horas, respectivamente. Participan Regina Blandón y Xavier García. Dirección de Alonso Iñiguez. Boletos en preventa 200 pesos y el día del evento en 250 pesos.

CT