Ana Emilia es un ejemplo de cómo desarrollar el talento y ser fuente de inspiración para las generaciones actuales e incluso las que vienen. La estrella juvenil, surgida en las redes sociales, ha consolidado proyectos como “TV Ana Emilia”, que ya acumula 13 millones de seguidores en YouTube. Y ese éxito virtual busca explotarlo ahora desde una nueva trinchera: La música.

Originaria de Mazatlán (Sinaloa), Ana Emilia vive uno de sus mejores momentos, pues tras proyectar profesionalmente su voz en la música lanzando éxitos virales, como: “Celos”, “Deja Vu”, “Por ti”, “Astronauta” e “Intuición”, la joven de 15 años alista su debut en los escenarios tapatíos para presentar su primer tour en vivo con una producción especial, misma que llegará al Teatro Diana el próximo 1 de octubre y posteriormente arribará al Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 22 de octubre.

La cantante explica en entrevista con EL INFORMADOR que “Es otro universo. Muchas personas piensan que por estar creando contenido ya conoces otras ramas del entretenimiento y claro que no, cada cosa tiene su chiste, son cosas totalmente diferentes. La música es algo totalmente nuevo para mí, pero con mi ‘dream team’ estamos logrando esa transición a la música de una manera muy linda”.

Apostando por un pop fresco, Ana Emilia recuerda que llegó al estudio de grabación dando el primer paso con una versión especial de “Rolling in the Deep”, original de Adele: “Ahí fue mi primer acercamiento, después llegué al millón de seguidores y se nos ocurrió lanzar ‘Havana’, de Camila Cabello, con una letra diferente, llegó a 185 millones de vistas. Fue lo que me acercó, así me contactó el Estudio 21, empezamos a crear música con ‘Quiero’”.

Previo a este especial concierto y reencuentro con sus fans tapatíos, Ana Emilia charla sobre el peculiar camino que ha transitado su carrera en diversas etapas y formatos, pues aunque se ha diversificado más allá de su canal estelar “TV Ana Emilia” teniendo entonces ocho años de edad, en el que da cuenta de su día a día, la cantante se mantiene asombrada por el respaldo fiel de sus seguidores en sus proyectos empresariales y multidisciplinarios que la han llevado a protagonizar pasarelas para Pitti Biombo, consagrándose como la primera latinoamericana en hacerlo, al explorar la conducción en premios como los Kids' Choice Awards México (2019) y Spotify Awards (2020) y hasta en la literatura con “La historia de la sirena”.

“Es un sueño hecho realidad, he cumplido muchísimas metas, han llegado muchísimos sueños nuevos en el camino”, puntualiza Ana Emilia al recordar que también ya explora el arte cinematográfico con el protagónico que próximamente llegará a las pantallas bajo la dirección de Alejandro Sugich, quien también encabeza el próximo filme mexicano de Eiza González.

“Todavía vivo emoción, ilusión, creo que como cualquier persona que realmente ama lo que hace. Cada vez que alcanzo un logro, claro que te emocionas muchísimo y te sientes satisfecho, estas cosas que me han estado sucediendo significa que realmente lo que estoy haciendo está bien, me da muchísima confianza y seguridad para seguir”, apunta.

Uno de los retos que más ha emocionado a Ana Emilia fue la batuta que tomó en uno de los proyectos estelares de HBO Max con el reality show “Desafío Influencer con Ana Emilia”, que la catapultó aún más tras estrenar, en la misma plataforma “Ana Emilia en Concierto”, su primer show musical en vivo.

“Yo como creadora de contenido podía dar todos mis consejos, todo lo que sé, ellos —HBO Max— dieron todo lo que saben sobre el reality show, fue fusionar para un reality moderno que a muchos niños y niñas les interesó y sigue interesando, porque tuvimos invitados especiales muy importantes del medio”.

Ana Emilia señala que los aprendizajes han estado a la orden del día y aunque supo aprovechar y encaminar su talento en plataformas pioneras como YouTube, la joven resalta que cada proyecto ante las cámaras y el público representan nuevas formas de explorar su voz y desenvolvimiento, como lo ha hecho desde su debut en redes en 2016.

“Cuando me empezaron a crear cuentas de fans, cuando empezaron los ‘emiliatubers’, fue un proceso largo, orgánico y natural. Cuando yo inicié fue con el propósito de hacer lo que me gusta, lo que me llena, empezó a funcionar, así empecé a tener nuevas metas y logros”.

Ante el boom de las redes sociales y otras plataformas para la creación de contenidos, Ana Emilia es clara en cómo hay una base clave para ofrecer una propuesta atractiva para nuevos talentos: “Si tú sabes lo que te apasiona, lucha por ello. Son tantas personas en las redes sociales que obviamente el primer día no vas a triunfar, tienes que seguir luchando, porque puede que en un año no pegue tu contenido, pero insiste y lo vas a lograr”.



