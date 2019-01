"Te voy a extrañar", Fernando Luján

El actor Fernando Luján falleció la tarde de ayer a los 79 años en su casa de Puerto Escondido, Oaxaca; la noticia fue confirmada por TV Azteca y por la productora Magda Rodríguez, quien publicó en sus redes sociales la frase: “Te voy a extrañar”.

La salud de Fernando se deterioró desde hace dos semanas, cuando su esposa, Martha Mariana, dijo a la periodista Pati Chapoy que fueron a Puerto Escondido de vacaciones porque el médico se los autorizó, pero fue allá donde el actor se empezó a sentir mal por la altura e inmediatamente lo llevaron al médico.

En esa ocasión le dijeron que podían operarlo en Puerto Escondido o trasladarlo a la Ciudad de México, pero corría el riesgo de que falleciera en el trayecto. La pareja del intérprete decidió que lo operaran allá y sólo se quedaría unos días en observación.

Lamentan su muerte

Jorge Sánchez, exdirector del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), dijo estar muy conmovido con la noticia del fallecimiento del actor Fernando Luján ocurrido ayer en su casa de Puerto escondido, Oaxaca.

“Caray, la vida se porta de manera cruel con las personas que merecen vivir más tiempo; sin duda, no solamente el cine, el teatro y la televisión pierden a un actor de primer orden sino a una persona agradable, ingeniosa y amabilísima”, dijo el exfuncionario.

Sánchez Sosa, quien fue el productor del filme “El Coronel no tiene quien le escriba”, en el que Luján interpreta el personaje central comentó: “Conocí a una actor ciento por ciento disciplinado a su trabajo, profesional como pocos y que desbordaba gentileza”.

“Me acuerdo cuando estábamos haciendo ‘El Coronel no tiene quien le escriba’, allá en Cosamaloapan, en una de las locaciones, cuando al terminar el día nos reunimos en una casa que estaba ahí, rentada, a jugar dominó”, comentó el entrevistado.

Sánchez Sosa dijo que Luján se despojaba de su personaje para tomar unos tragos, “a relajar el cuerpo, conversar. Él era un gran conversador. Jamás me olvidaré de algún día que nos quedamos él y yo, y me contó parte de la historia de su vida”.

“Si no me equivoco, de los nueve hijos que llegó a tener. Y de cada uno contaba sus cualidades y expresaba su cariño; un gran amigo, una pérdida para el cine mexicano, aunque suene de lo más común, pero sin duda que su versatilidad, también su sangre de actor, se extrañará”.

Cuestionado acerca de cómo lograron convencerlo para interpretar a “El Coronel” en una de las más grandes obras de Gabriel García Márquez, Sánchez Sosa fue sincero y relató que fueron el director Arturo Ripstein y su pareja, la guionista Paz Alicia Garciadiego, quienes lo sedujeron, además de que ya se conocían de tiempo atrás.

El exfuncionario subrayó que Fernando Luján era un actor sumamente versátil, en la comedia, el drama, hasta el musical, siempre mostró sus capacidades camaleónicas para dar vidas a innumerables personajes.

Agregó que lo mismo lo podemos disfrutar en cintas como “El mil amores” con Pedro Infante y Rosita Quintana en su época de adolescencia, o en los filmes musicales de la era de la violencia juvenil en los 60, “ahí estaba siempre Fernando. Y él es un referente del cine mexicano que tenía esa versatilidad, con actuaciones muy diversas”.

“Obviamente, para mí ‘El Coronel no tiene quien le escriba’ es lo mejor, es una película a la que le tengo gran cariño y me quedo con él como persona. De veras me da mucha tristeza, pero así es esta perra vida que da y quita”, comentó.

Recibió en 2018 el Premio Luis Buñuel

En noviembre pasado, con gran emoción y considerado un apasionado de su carrera, el actor Fernando Luján fue distinguido con el Premio Luis Buñuel, por su aportación a la industria fílmica de Iberoamérica.

La entrega del galardón fue realizada en la Embajada de España en México previo al inicio de actividades de la sexta Muestra de Cine Español e Iberoamericano, que es la plataforma que impulsó este reconocimiento, que también se ha otorgado a personalidades como Silvia Pinal.

En ese mismo acto, también fue galardonada la actriz española Victoria Abril, ganadora del Goya en 1995 por “Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto”.

Abril recibió el galardón de manos de la también actriz española Lidia San José, quien se mostró emocionada por ser parte de este momento.

Fernando Luján, quien acudió al evento en compañía de su esposa Martha Mariana Castro y sus hijos Franco Paolo Ciangherotti y Fernando Canek, compartió su alegría por este reconocimiento a su carrera, el cual es un halago más proviniendo de un país como España, donde ha hecho varios filmes.

Luján recibió el premio de manos del embajador español en México, Juan López-Dóriga. “Esto me levanta el ánimo, cuando es de las pocas cosas que se levantan”, dijo entre risas el actor, quien en ese entonces se recuperaba de problemas de salud.

El embajador comentó que Victoria Abril y Fernando Luján “son dos personas cuyas trayectorias han engrandecido y ensalzado la cultura iberoamericana, además de ser un puente de unión entre las naciones”.

El Premio Luis Buñuel se estableció en 2008 y forma parte de la muestra de cine español e iberoamericano Es Cine, el cual ha sido entregado a figuras cinematográficas como Carlos Saura, Salma Hayek y Antonio Banderas.

Fernando Luján en corto

Nació en una familia de actores, fue hijo del destacado actor de origen argentino Alejandro Ciangherotti y de la actriz Mercedes Soler.

El director mexicano Julio Bracho lo vio cuando participaba en una zarzuela y lo invitó a trabajar en cine, así su primera película fue “La cobarde”, en 1947.

Numeralia

121 producciones entre cine y televisión (incluyendo series y telenovelas), siendo la última la cinta “El club de los insomnes”.

7 obras de teatro, siendo la más reciente “¿Por qué no te quedas a desayunar?” (1998).