David Faitelson es uno de los periodistas deportivos más polémicos del medio, estando envuelto en una gran cantidad de discusiones contra diversas personalidades deportivas.

Rafael Puente Jr, ex entrenador de los Pumas de la UNAM, fue quien protagonizó la nueva polémica contra Faitelson, esta vez en el programa de TUDN llamado “Línea de 4”.

Puente arremetió contra el periodista, argumentando que su éxito se basa en inventar polémicas: “Parte de tu polémica es muchas veces estéril, ni siquiera estás convencido de lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica puedes opinar” dijo Puente Jr.

Esto no fue bien recibido por Faitelson, quien lo llamó “***che entrenador fracasado” , algo que Rafa se tomó con calma y aceptó su poco éxito: “Sí, no sirvo como entrenador. Pero te lo dije el otro día y lo repito, hay una palabra que en tu vida te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida. Fracasado o no fracasado, me da igual. Congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra” .

Esta discusión recordó a anteriores que ha protagonizado Faitelson, en las que los insultos y polémicas se roban el foco de atención.



