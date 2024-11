¿Te gustaría probar La Sustancia? En este bar podrás hacerlo

¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Esta es la premisa de la película de Coralie Fargeat que dio la vuelta al mundo, La Sustancia, donde un misterioso compuesto da una segunda oportunidad a personas para "sacar" lo mejor de ellas mismas.

Si ya viste esta película, seguramente quedaste intrigado por aquel líquido verde que Elisabeth Sparkle, el personaje interpretado por Demi Moore, usa para esta "segunda oportunidad". Para los cinéfilos que les encantó la película también protagonizada por Margaret Qualley, MUBI y el renombrado bar de coctelería, Limantour presenta un cóctel especial inspirado en La Sustancia.

Si bien no funciona de la misma manera que en el cine, José Luis León, director de Ritualh, creó un cóctel de mezcal, piña, té negro y un toque de chile para ofrecer una sustancia deliciosa , con un color inspirado en el elixir que transforma la vida del personaje de Demi Moore en la película.

El trago se sirve en un frasco medicinal , evocando el estilo de este filme de body horror, una historia que le da un giro a la cultura de la belleza tóxica con una fábula que advierte: "ten cuidado con lo que deseas".

La bebida tiene el característico color verde neón, y va en una dosis para compartir, en hielo y servido en un vaso tipo Old Fashioned con hielo. El cóctel La Sustancia estará disponible por tiempo limitado en Limantour hasta el 25 de noviembre, a un precio de $220.00. Si te quedaste con ganas de más, también hay más colaboraciones con MUBI: playeras diseñadas en conjunto con la firma de diseño mexicana Scent y anillos exclusivos creados con la joyería mexicana Blobb.

¿De que trata "La Substancia"?

La película es un crudo retrato de los absurdos estándares de belleza que, especialmente las mujeres, sufren y padecen. La Sustancia fue una sensación en el Festival de Cine de Cannes este año y se convirtió en un éxito de taquilla global, generando más de 50 millones de dólares a nivel mundial.

Además, México fue uno de los países con mayor recaudación, superando a Estados Unidos , de donde es originaria la cinta. En nuestro país, se recaudaron 177 millones de pesos, según el reporte más reciente de Canacine a inicios de noviembre.

MUBI, la plataforma global de streaming de cine, fue quien impulsó la película, ayudando a amplificar no sólo el impacto mundial de La Sustancia, sino siendo el intermediario entre colaboraciones como la de Limantour Roma, uno de los bares de coctelería más importantes de la CDMX, que además es parte de la prestigiosa lista de The World's 50 Best Bars por más de seis años consecutivos.

Con información de SUN

MBV