Christian Nodal sí desea tener un hijo con su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, con quien se casó en julio de 2024.

El intérprete de regional mexicano ajustó la respuesta que hace unas semanas le dio a la prensa, cuando le preguntaron si deseaba tener un hijo con ella.

En aquél momento, Nodal dijo que ambos estaban muy jóvenes para tener un hijo, declaración que le valió críticas porque él ya es papá de Inti, nacida en septiembre de 2023, fruto de su relación con la trapera Cazzu.

Para muchos, Christian ignoró a su hija con esa respuesta, y de paso negó la posibilidad de volver a ser padre ahora al lado de su esposa; ahora, Nodal modificó un tanto su respuesta sobre si desea agrandar la familia.

La declaración del intérprete de "Botella tras botella", llega luego de que, hace unos días, se dejara ver muy enamorado de Ángela en pleno Palenque de Texcoco, donde la buscó entre el público para cantar "Dime cómo quieres", y además intercambiar demostraciones de amor con apasionados besos.

Christian Nodal rio nervioso cuando le preguntaron sobre si desea agrandar la familia con su esposa Ángela Aguilar, la respuesta inmediata fue un "no", pero no es una negativa definitiva , ya que asegura que es un hecho de que tendrá un bebé con Ángela, pero no ahora, sino en el futuro.

En entrevista con el Canal 6, Nodal dejó claro que Ángela, quien es menor que él cinco años, aún está muy chica para ser mamá, por lo que ahora no piensan en tener un bebé, pero seguro más adelante. El cantante dijo que cuando ella esté lista para dar ese paso, él también lo estará.

"No... no señor, yo creo que en algún futuro, Ángela está muy joven, estamos disfrutando el amor y creo que eso va a pasar. De que va a pasar va a pasar, pero sí tenemos que disfrutar más tiempo, disfrutar la vida, conocernos más, encontrar más, y cuando ella esté lista yo estoy listo", expresó.

Te puede interesar: Ángela Aguilar asegura no haber compuesto letra de canción viral

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL