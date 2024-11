Dios Salve a la Reina regresa a Guadalajara con el legado de Queen

La reconocida banda tributo a Queen, Dios Salve a la Reina, vuelve a Guadalajara para revivir los grandes éxitos de la legendaria agrupación británica. Este grupo argentino, formado en 1998, se presentará el próximo 20 de noviembre en el Auditorio Telmex.

Inspirados por el himno nacional del Reino Unido, que Queen solía interpretar al cierre de sus conciertos, Dios Salve a la Reina está integrado por Pablo Padín, Francisco Calgaro, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo. Lo que comenzó como un pasatiempo se transformó rápidamente en un proyecto profesional, como recuerda Matías, baterista de la banda:

"Se dio la oportunidad de tocar en un bar en Rosario, Argentina, de donde somos, de donde hemos nacido. Gustó mucho y comenzamos a ser convocados en otros bares y teatros, y el público fue creciendo porque gustaba lo que veníamos haciendo. A partir de ahí decidimos comenzar a trabajarlo con más respeto, teniendo en cuenta esta parte de la imagen".

El éxito de Dios Salve a la Reina no solo radica en la pasión por la música de Queen, sino también en el rigor con el que reproducen cada detalle de las icónicas canciones. Aunque no es necesario contar con un permiso especial para interpretar los temas de la banda, Matías destaca el compromiso que han asumido para rendir homenaje a una de las agrupaciones más influyentes de la historia:

"Lo tomamos con mucha responsabilidad y pretendemos mostrar realmente el trabajo que hacía Queen al componer grandes obras como 'Bohemian Rhapsody', 'We Are the Champions', muchas canciones que fueron himnos y con la complejidad que implica reproducir sus canciones. Por lo cual lo trabajamos con respeto y trabajándolo mucho".

El espectáculo no solo recrea la música, sino que también revive la esencia de los legendarios shows de Queen, lo que ha consolidado a Dios Salve a la Reina como uno de los mejores tributos del mundo.

Los boletos para el concierto oscilan entre 350 y mil 300 pesos. Este espectáculo será una oportunidad para los fanáticos de Queen de experimentar en vivo la majestuosidad de su legado, interpretada por una banda que ha dedicado más de dos décadas a preservar su grandeza.

