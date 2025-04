Este jueves 10 de abril, Netflix tiene nuevos contenidos en su plataforma de streaming para el entretenimiento audiovisual de sus suscriptores. Conoce cuáles son los estrenos de hoy, prepara tu espacio favorito y disfruta de un momento de ocio desde el confort de tu casa.

Al norte del norte. ESPECIAL/NETFLIX.

Al norte del norte

Es una serie de comedia de ocho episodios que ya está disponible en Netflix. Una joven inuit quiere construir un nuevo futuro después de romper su matrimonio de manera inesperada y escandalosamente pública. Pero empezar de nuevo no es fácil cuando vives en un pueblito del Ártico donde todos te conocen. Con Anna Lambe, Maika Harper, Braeden Clarke, Jay Ryan, Mary Lynn Rajskub, Kelly William, Zorga Qaunaq, Bailey Poching, Nutaaq Doreen Simmonds, Keira Belle Cooper y Tanya Tagaq.

Chicos de hielo en el trópico. ESPECIAL/NETFLIX.

Chicos de hielo en el trópico

Es una película de comedia y drama que ya se puede ver en Netflix. Jab, el chico más problemático de un centro de rehabilitación juvenil, enfrenta una responsabilidad inesperada cuando lo eligen capitán del equipo de esculturas de nieve. Kru Chom, una profesora ingeniosa y tenaz, guiará a los adolescentes en su misión: Ganar una competencia internacional de esa disciplina, aunque no nieva en Tailandia, su país. En principio, parece un objetivo casi imposible, sobre todo, para un grupo de “jóvenes descarriados”. Deberán entrenar muy duro, soportar las burlas de quienes no creen en ellos y superar conflictos internos. Como si todo eso fuera poco, sus familias —que suelen ser las raíces de sus problemas— no los apoyan demasiado. Esta podría ser su última oportunidad para demostrar que tienen un lugar en el mundo y que hay quienes sí creen en ellos. Y tal vez puedan conseguir lo más importante: Volver a confiar en sí mismos. Con Natapohn Tameeruks, Nuttawat Thanataviepraserth, Sadanont Durongkavarojana, Punnanon Treewannakul, Piyaphong Dammunee, Chatchai Chinnasri.

Black Mirror: Temporada 7. ESPECIAL/NETFLIX.

Black Mirror: Temporada 7

Es una serie surrealista de drama, ciencia ficción y thriller se estrena hoy en Netflix. Se trata de una antología repleta de historias retorcidas, que muestran los peores rasgos de la humanidad, sus grandes innovaciones y mucho más. La trama sombría y satírica de Charlie Brooker regresa en 2025 con seis nuevos episodios. Con Peter Capaldi, Paul Giamatti, Jimmi Simpson, Michele Austin, Harriet Walter, Rashida Jones, Tracee Ellis Ross, Will Poulter, Chris O'Dowd, Billy Magnussen.

Rebelión Lunar. ESPECIAL/NETFLIX.

Rebelión Lunar

Es una serie japonesa de acción, anime y ciencia ficción que ya está en Netflix. ¿Qué sucede cuando la paz de la Tierra se enfrenta con la lucha por la independencia de la Luna? Una adaptación a gran escala de la novela de Tow Ubukata, esta nueva serie de ciencia ficción presenta personajes deslumbrantes ideados por la artista de manga Hiromu Arakawa. Todos ellos combinan su vasta experiencia para dar forma a esta obra maestra original. En un futuro no tan lejano, la humanidad ha instaurado un gobierno mundial con una organización flexible en donde todo queda bajo el mando de una red internacional de IA llamada Sapientia, y las personas viven de manera pacífica bajo sus órdenes racionales. Sin embargo, el proyecto de desarrollo lunar de Sapientia, por el cual se envían criminales y residuos contaminantes a la Luna para preservar la paz en la Tierra, genera desigualdad y pobreza en el satélite, lo cual desata una guerra. Jacob “Jack” Shadow queda atrapado en este conflicto luego de perder a su familia en un bombardeo terrorista del ejército rebelde de la Luna. En busca de venganza, Jack se une al ejército de la Tierra como explorador en la Luna, y así es como termina descubriendo a una figura inesperada al mando de las fuerzas de la resistencia.

Explota el globo en vivo

Es un reality show que Netflix lanza en vivo. Es un experimento de citas único donde los solteros ponen a prueba su química en tiempo real, y un solo estallido podría acabar con todo. Cada episodio presenta a un grupo de solteros, participantes sorpresa de citas misteriosas y un globo rojo característico. Si tu globo explota, tu oportunidad de encontrar el amor se acabó. No hay segundas oportunidades. Este reality show es un evento en vivo en inglés presentado por Yvonne Orji.

