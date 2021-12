Taylor Swift fue la artista femenina más escuchada en Spotify este 2021

Como cada año, la plataforma Spotify reveló cuáles fueron los artistas más escuchados del año, según la cantidad de reproducciones que tuvieron a nivel global. El primer puesto de los cantantes más escuchados se lo llevó por segundo año consecutivo el puertorriqueño Bad Bunny, y en segundo lugar quedó la estadounidense Taylor Swift, convirtiéndose en la artista femenina más escuchada en Spotify.

INSTAGRAM @SPOTIFY

Este 2021, Taylor Swift encabezó las listas de reproducción sin necesidad de lanzar contenido completamente nuevo. El 9 de abril de este año se estrenó "Fearless: Taylor's Version", una regrabación de su álbum "Fearless" de 2008, y el 12 de noviembre lanzó "Red: Taylor's Version", una regrabación de su álbum "Red" de 2012. Taylor está lanzando nuevas versiones de sus viejos álbumes como parte de una estrategia comercial debido a que su antigua disquera posee los derechos de los másters de éstos discos con los que saltó a la fama hace más de una década.

El más reciente álbum de Taylor Swift, "Red: Taylor's Version" ha roto récords mundiales en menos de un mes de su lanzamiento. Específicamente el sencillo "All Too Well" (Taylor's Version, 10 Minute Version), llegó al primer lugar del listado Billboard Hot 100 convirtiéndose en la canción más larga de la historia en lograrlo. "All Too Well" superó a "American Pie" de Don McLean, la cual tiene una duración de 8 minutos y 34 segundos y fue estrenada en 1971.

MR