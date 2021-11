Desde 2019, Taylor Swift ha protagonizado lo que la revista Rolling Stone define como "uno de los 50 momentos más importantes en la industria musical de la década de 2010". La cantante originaria de Nashville, quien tan solo en 2020 estrenó sus dos álbumes "folklore" y "evermore", ha dedicado el 2021 a regrabar algunos de sus primeros álbumes con los que hace casi una década saltó a la fama y la convirtieron en una de las cantantes de pop más destacadas del momento.

En abril de 2021 Taylor publicó "Fearless: Taylor's Version", una nueva versión de su álbum "Fearless" de 2008, que más que ofrecer una propuesta diferente, pretende acaparar a los oyentes que quieran disfrutar de los éxitos del principio de su carrera. El pasado 12 de noviembre la cantante estrenó "Red: Taylor's Version", una regrabación del disco de 2012 con el que Swift marcó su inició como estrella de pop adulta y que incluye éxitos como "Red", "I Knew You Were Trouble", "22", "We Are Never Ever Getting Back Together", entre otras.

¿Qué hay detrás de estas regrabaciones?

La decisión de Taylor Swift de volver a grabar algunos de sus primeros álbumes es el resultado de una maniobra comercial, generada por una disputa entre ella y Scooter Braun (mánager de estrellas como Ariana Grande y Justin Bieber).

De 2005 a 2018, Taylor lanzó sus primeros 6 álbumes junto a la discográfica Big Machine Records, a quienes les cedió los derechos de sus másters. Ésto quiere decir que aunque la artista aún posee los derechos de autor, es la discográfica la propietaria de las grabaciones originales y de los ingresos que sigan generando. Según la misma Taylor Swift, cuando en 2018 acabó su contrato con la disquera intentó comprar los derechos de los másters pero nunca se llegó a un acuerdo.

La disputa comenzó cuando poco después, Scooter Braun compró la disquera y por lo tanto las grabaciones originales de los primeros 6 discos de Taylor Swift. Fue por esto que la cantante decidió volver a grabar algunos de sus primeros, con la intención de que los fans dejen de escuchar las versiones originales y por lo tanto disminuir las ganancias del famoso mánager.

REUTERS/ STEVE MARCUS

A la fecha Swift ha lanzado las regrabaciones de "Fearless" y "Red", pero se espera que en 2022 publique las nuevas versiones de los álbumes "1989" y "Reputation".

La discografía de Taylor Swift se ha caracterizado por contener canciones dedicadas a algunas de las celebridades con los que ha mantenido relaciones sentimentales; entre ellos famosos como Joe Jonas, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Harry Styles, Taylor Lautner, Calvin Harris y su actual pareja, Joe Alwyn.

MR