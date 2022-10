Taylor Swift estrena álbum inédito, "Midnights"

Este 21 de octubre a medianoche, la cantante Taylor Swift estrenó su nuevo álbum titulado "Midnights", inspirado en trece noches sin dormir a lo largo de su vida.

La cantante sorprendió a sus fans a finales de agosto con el anuncio de un álbum inédito, ya que además se encuentra en el relanzamiento de la mayoría de sus primeros trabajos discográficos; nuevas versiones de las canciones con las que saltó a la fama por temas de derechos de autor.

Este 21 de octubre a medianoche, Taylor Swift estrenó su nuevo álbum "Midnights", inspirado en trece noches sin dormir a lo largo de su vida

Desde el anuncio de su nuevo álbum "Midnights", Taylor Swift fue revelando pistas y los títulos de cada canción a través de la plataforma TikTok, además explicó la historia detrás de cada título lo que elevó aún más las expectativas de los fanáticos.

A pocas horas de su estreno, "Midnights" se ha convertido en el álbum más aclamado del año, debutando en Metacritic con una puntuación de 98 basada en 4 críticas hasta el momento. Ésto lo convierte en el disco más aclamadodel año, superando a "MOTOMAMI" de Rosalía.

A pocas horas de su estreno, el álbum "Midnights" de Taylor Swift se ha convertido en el álbum más aclamado del año. INSTAGRAM @TAYLORSWIFT

Sin embargo, no todas han sido buenas críticas hacia dicho álbum. Recientemente la cantante reveló en redes sociales que la cuarta canción del álbum sería una una colaboración con Lana del Rey. Sin embargo, el track titulado "Snow on the Beach" ya ha sido criticado por los fanáticos de Taylor Swift debido a que Lana del Rey se escucha (aparentemente) únicamente en los coros de la canción, y su voz es apenas reconocible.

En los créditos, Lana del Rey aparece únicamente como compositora.

Aunque Taylor Swift no ha hablado al respecto en cuanto al siguiente paso del tema del relanzamiento de sus álbumes pasados, el siguiente en lanzarse sería el álbum "1989", una regrabación del disco del 2014 que, según sus fanáticos, estuvo dedicado en su totalidad al también cantante y quien fue su pareja en aquel año, Harry Styles.

MR