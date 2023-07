Taylor Swift cambia polémico verso de su canción de 2010 "Better Than Revenge"

El pasado 7 de julio de 2023, Taylor Swift lanzó "Speak Now (Taylor's Version)", una regrabación de su álbum de 2010 "Speak Now".

Hace un par de años, Taylor Swift anunció que regrabaría sus primeros seis álbumes como una estrategia comercial al no ser propietaria de las grabaciones originales, por lo que ya ha lanzado tres regrabaciones en las que ha mejorado la producción musical y se puede apreciar una voz más madura de la cantante; además, ha añadido a cada álbum "vault tracks", que son canciones inéditas que fueron escritas para entrar al álbum original pero no llegaron al corte final.

Al haber anunciado el lanzamiento de "Speak Now (Taylor's Version)", los fanáticos de Taylor Swift comenzaron a preguntarse si la cantante haría alguna modificación a "Better Than Revenge", considerada por muchos la canción más polémica de Taylor y en ocasiones tachada de misógina.

¿De qué trata "Better Than Revenge"?

"Better Than Revenge" está inspirada en la ruptura amorosa entre Taylor Swift y Joe Jonas, y está dedicada a la que fue la siguiente pareja de Joe, la modelo Camilla Belle. En la canción, Taylor Swift arremete contra la modelo por haberle "robado" a su novio, y en uno de los versos más polémicos, la juzga por "ser mejor conocida por las cosas que hace en la cama". Ese verso en particular ha sido tachado de misógino y de hacer "slut shaming", es decir, juzgar a una mujer por su vida sexual.

Años después de haber estrenado la canción, Taylor Swift explicó que con el tiempo aprendió que nadie puede "robarte a tu novio" si él no está dispuesto a irse, y resaltó que ya no se sentía identificada con el mensaje "Better Than Revenge".

El pasado 7 de julio, Taylor Swift lanzó "Speak Now (Taylor's Version), una regrabación de su álbum de 2010. EFE/ Sarah Yenesel

La nueva letra de "Better Than Revenge"

En "Better Than Revenge (Taylor's Version)", la regrabación de su canción de 2010, Taylor Swift decidió cambiar el polémico verso.

En lugar de "She's better known for the things that she does on the mattress" (Ella es mejor conocida por las cosas que hace en la cama), Taylor canta "He was a moth to the flame, she was holding the matches" (Él era una polilla atraída por la llama, ella sostenía los fósforos).

Con el cambio de este verso, Taylor Swift cambia el mensaje de toda la canción, echando la culpa a su ex pareja en lugar de a la modelo. Sin embargo, muchos fanáticos han mostrado su descontento por este cambio.

MR