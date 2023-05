Taylor Swift anuncia álbum: "Speak Now (Taylor's Version)"

Recientemente, Taylor Swift reveló la portada de su próximo álbum "Speak Now (Taylor's Version)", que es una regrabación de su álbum de 2010 "Speak Now". Además, reveló que esta nueva versión del álbum llegará el próximo 7 de julio e incluirá seis canciones inéditas, que fueron escritas para el álbum original pero no fueron incluidas en este.

Así como ha pasado con sus primeras dos regrabaciones, "Fearless (Taylor's Version)" y "Red (Taylor's Version)", Taylor Swift recreó la portada del álbum "Speak Now", incluyendo los elementos originales pero dándole un toque más moderno.

"Speak Now (Taylor's Version)" de Taylor Swift se estrenará el próximo 7 de julio. INSTAGRAM @TAYLORSWIFT

En cuatro años, Taylor Swift ha lanzado seis álbumes (entre regrabaciones y álbumes inéditos), y menos de un año después del estreno de "Midnights" lanzará la nueva versión de "Speak Now".

"Speak Now" es uno de los álbumes preferidos por los fans; fue el tercero de la cantante, e incluye hits como "Enchanted", "Dear John" (supuestamente inspirada en John Mayer), y "Back To December (supestamente inspirada en Taylor Lautner).

MR