El nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, tiene como hora oficial de estreno las 12:00 a.m. del viernes 3 de octubre en la Costa Este de Estados Unidos (ET). Sin embargo, para las y los swifties de Guadalajara y la zona centro de México, la cita será unas horas antes: hoy jueves 2 de octubre a las 10:00 p.m.

La explicación está en los husos horarios. Desde 2023, México dejó de aplicar el horario de verano, por lo que Guadalajara se mantiene todo el año en Tiempo del Centro (CST, UTC−6). En cambio, ciudades como Nueva York todavía ajustan el reloj en esta temporada y se encuentran en horario de verano (EDT, UTC−4).

Esa diferencia de dos horas hace que cuando en Nueva York sea medianoche del 3 de octubre, en Guadalajara todavía sean las 10 de la noche del 2 de octubre.

Línea de tiempo

Jueves 2 de octubre, 10:00 p.m. — Guadalajara (CST, UTC−6)

— Guadalajara (CST, UTC−6) Viernes 3 de octubre, 12:00 a.m. — Nueva York (ET, UTC−4)

No se trata de que en México se escuche antes, sino que el estreno ocurre exactamente al mismo tiempo a nivel global: solo varía la hora local según el huso horario.

Dato adicional

Si vives en una ciudad fronteriza que todavía ajusta horario junto con Estados Unidos, revisa tu huso horario local, ya que en esos lugares podría variar la hora exacta de estreno.

Lee también: Todo lo que sabemos sobre el nuevo álbum de Taylor Swift

MR