Taylor Swift se ha distinguido los últimos años entre muchas otras cosas por sus mediáticas relaciones románticas de las cuales ella casi siempre termina escribiendo canciones. Aunque nunca ha revelado explícitamente para quién van dedicados sus éxitos, el contexto siempre revela quién es el afortunado de haber inspirado a la estadounidense.

La nueva "era" en su carrera consiste en volver a grabar algunos de sus álbumes más exitosos de los años pasados debido a que su ex mánager Scooter Braun posee los derechos de éstos, por lo que sus éxitos de la década pasada han vuelto a ser tema de convrsación.

Éstos son -en órden cronológico- algunos de los noviazgos más mediáticos de la cantante y qué canciones tomaron inspiración de estas historias de amor.

Joe Jonas

Taylor y Joe mantuvieron una corta relación de julio a octubre de 2008, que terminó con una llamada telefónica según confesó la cantante durante una entrevista con Ellen DeGeneres poco después. Swift dedicó a su primer amor las canciones “Last Kiss”, “Holy Ground” y “Forever and Always”.

Taylor Swift y Joe Jonas mantuvieron una corta relación de julio a octubre de 2008. AFP PHOTO/VALERIE MACON

Taylor Lautner

Después de rodar juntos el filme Valentine's Day, los homónimos Taylor y Taylor mantuvieron una corta relación de tres meses que terminó en diciembre de 2009. Por lo tanto fue más que obvio para todos que el sencillo "Back to December" estuviera dedicado a Lautner, y en 2019 el actor que se popularizó gracias a Crepúsculo confirmó en una entrevista que la canción fue escrita para él.

Swift y Lautner mantuvieron una corta relación de tres meses que terminó en diciembre de 2009. EFE/PAUL BUCK

John Mayer

De diciembre de 2009 a febrero de 2010, Taylor se vio envuelta en una relación con el cantante John Mayer que terminó en malos términos debido supuestamente a la forma en que él la trataba a ella. Está de más aclarar que la canción "Dear John" fue escrita pensando en Mayer.

John Mayer. AFP/ RICK DIAMOND

Jake Gyllenhaal

De octubre de 2010 a enero 2011, Taylor fue pareja del actor diez años más grande que ella, Jake Gyllenhaal, quien se dice, terminó con ella por mensaje de texto. Se dice que la cantante se inspiró en su corta relación con Jake para escribir las canciones “All Too Well”, “Girl At Home” y “The Moment I Knew”, pero sin duda la más popular dedicada a Gyllenhaal fue “We Are Never Ever Getting Back Together”.

De octubre de 2010 a enero 2011, Taylor fue pareja del actor Jake Gyllenhal. AFP

Harry Styles

Se dice que el ábum 1989 completo está dedicado a una de las relaciones más mediáticas que ha tenido Taylor: Harry Styles. La época en que fue lanzado nos indica que está dedicado al que fue su novio de octubre de 2012 a enero 2013, pero específicamente la canción "Style" nos recuerda al ex integrante de One Direction.

Se dice que el ábum "1989" de Taylor Swift está dedicado en su totalidad a Harry Styles. EFE

Calvin Harris

La relación más formal de Taylor Swift hasta ese momento fue con el DJ Calvin Harris, con quien mantuvo una relación sentimental de 15 meses que todos creían que terminaría en matrimonio. Sin dar explicaciones a la prensa el noviazgo terminó de repente en junio de 2016, y aunque el escocés publicara en Twitter que aún tenía sentimientos hacia la cantante, borró dichos posts cuando se filtraron fotos de ella con el actor Tom Hiddleston.

Se rumora que la primera canción de su álbum de 2019 "Lover" titulada "I Forgot That You Existed" está dedicada a su ex novio.

Taylor Swift y Calvin Harris mantuvieron una relación sentimental de 15 meses que terminó en junio de 2016. AP/ EVAN AGOSTINI

Joe Alwyn

Taylor mantiene desde hace cinco años una relación bastante privada con el actor londinense Joe Alwyn (su relación más larga hasta la fecha). Por lo tanto, aunque en el pasado haya tenido romances con otros británicos (Tom Hiddleston, Calvin Harris y Harry Styles) es más que obvio que el tema "London Boy" de su nuevo álbum esté dedicado a Alwyn.

Además, el sencillo "Lover" que le da nombre al séptimo disco de Swift, habla de un romance que ha durado tres veranos y posiblemente termine en matrimonio.

Taylor mantiene desde hace 5 años una relación bastante privada con el actor londinense Joe Alwyn. AFP/ FRAZER HARRISON

