Taylor Swift muestra apoyo a Deadpool y Wolverine con divertido mensaje

Además de cantante y compositora, Taylor Swift es una gran seguidora de las películas de superhéroes, especialmente con la de Deadpool y Wolverine, la cual recibió apoyo de la intérprete de “Cruel Summer”, quien pidió a sus seguidores que fueran a ver el estreno de uno de sus más grandes amigos.

En una publicación reciente en Instagram, la reconocida cantante expresó su entusiasmo por el proyecto y rindió homenaje a “uno de sus amigos más cercanos en este mundo”.

“En los últimos años, lo he visto volcar cada parte de su corazón, alma, sudor, tiempo, energía, bromas, dolor, alegría, rebelión, oscuridad y magia en esta película. Ha creado el mejor trabajo de su vida, y esta película se siente como un verdadero portal de alegría, un escape salvaje de la realidad y un sándwich de abdominales. No sé cómo lo hizo”, escribió Swift.

Instagram/@taylorswift

Tras su declaración, muchos de sus seguidores asumieron que la persona de quien se trataba era el actor Ryan Reynolds; sin embargo, fue todo lo contrario al confirmar con elogio e ironía: “¡Pero así es Hugh!”.

En el post también se puede ver algunos rostros conocidos, pues en él se encuentran el director Shawn Levy, Blake Lively, Reynolds y Jackman, bromeando: “Estos otros desconocidos se colaron en la foto y fuimos demasiado educados para pedirles que se fueran”.

“¡Saludos a Wade Wilson, también conocido como el donante de esperma de mis ahijados!”, volvió a bromear Swift con el personaje de Reynolds.

Al final del mensaje, animó a sus 283 millones de seguidores a ir al cine, y enalteció la película escribiendo: “¡Aquí es donde puedes comprar entradas si te gusta lo increíblemente increíble”, e incluyó un enlace directo a una boletería digital. Tras la publicación, la revista Variety comentó irónicamente que los analistas de taquilla deberían aumentar sus estimaciones con este respaldo de Swift.

¿Taylor Swift aparece en Deadpool 3?

Por otro lado, uno de los rumores confirmaba que la cantante podría hacer su aparición en la película de Marvel, no obstante, tras la insistencia de la prensa, el actor Ryan Reynolds, quién se encargó de respaldar algunas fuentes de esto en el principio, salió a desmentir la participación de Swift diciendo: “Diré de una vez por todas que lo del cameo de Taylor, porque es nuestra amiga, no está en esta película”.

Aunque por el momento no veremos a Taylor protagonizando en la gran pantalla, Ryan Reynolds afirma que la vocalista sería una excelente Deadpool. “Siempre digo que si alguien alguna vez tuviera que hacerse cargo del papel de Deadpool, Taylor sería muy buena”, aseguró. “Porque ese es un superpoder que no sé si ella muestra a todos con demasiada frecuencia: es una de las personas más divertidas que he conocido”.

