Tatiana se defendió de los cibernautas que se lanzaron en su contra luego de que ayer se estrenara el video musical "Be Proud Pride 2021" en el que aparece con la artista drag Velvetine, oriunda de Monterrey.

"El único lugar donde tienes derecho a poner tus reglas es tu propia casa"

Varios usuarios, que aseguraron ser seguidores de la cantante, se mostraron "decepcionados" de Tatiana por "apoyar la causa gay" y según ellos, promover en su público infantil, esta forma de vida.

La llamada "reina de los niños" posteó varios de los comentarios que la descalificaban, y acompañó esto con un mensaje en el que muestra su postura de apoyar y darle visibilidad a grupos minoritarios.

"Lamentablemente, aún en 2021 hay personas que viven en un narcisismo tal para sentirse con la autoridad de decidir quien puede tener derechos y quien no, según sus propias convicciones y creencias personales", se lee en su mensaje de la intérprete de "No me quiero bañar".

Tatiana, quien en el video aparece vestida de cuero junto a Velvetine, aclaró que nadie puede impedir que el otro sea feliz a su manera, e hizo un llamado a la comprensión y la tolerancia.

"El único lugar donde tienes derecho a poner tus reglas es tu propia casa, no puedes impedir que las demás personas sean felices, así que si tanto te molesta, quédate en tu casa y no salgas de ahí. Gracias a las personas de estos comentarios por ser el ejemplo perfecto de porque aún es necesaria la visibilidad y alzar la voz en pro de las minorías".

El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+,la a historia del Mes del orgullo LGBT empieza a mediados del siglo XX, en Nueva York, a partir del conocido conflicto de Stonewall, que ocurrió un 28 de junio de 1969, cuando estalló una serie de movimientos sociales en varios lugares del mundo que exigían respeto y libertades para la diversidad sexual.

AC