Tarantino escribe dos libros, incluyendo novela de "Once Upon a Time... In Hollywood"

Quentin Tarantino alcanzó un acuerdo para publicar dos libros con Harper, comenzando con una novelización de "Once Upon a Time... In Hollywood" ("Había una vez en Hollywood") que se publicará el próximo verano (boreal).

"Once Upon a Time" será una verdadera producción: Tarantino

La primera edición será de bajo coste, como las viejas novelas populares (conocidas en inglés como "pulp fiction") que le encantan al director, y le dará un "giro fresco, juguetón e impactante con respecto a la película", de acuerdo con Harper.

La cinta se estrenó en 2019 con Leonardo DiCaprio en el papel de un actor de Hollywood y Brad Pitt como su doble de acrobacias. Nominada a 10 Premios de la Academia y ganadora de dos, la película se desarrolla en Los Ángeles en 1969, en la época en que ocurrieron los asesinatos cometidos por los seguidores de Charles Manson.

"En los 70, las novelizaciones de películas fueron los primeros libros de adultos que leí mientras crecía", dijo Tarantino en un comunicado emitido el martes. "Y hasta el día de hoy tengo un gran afecto por el género, así que como aficionado a las novelizaciones de películas estoy orgulloso de anunciar a 'Once Upon a Time... In Hollywood' como mi contribución a este subgénero literario que suele ser marginado y a pesar de esto amado. También me emociona explorar más a mis personajes y su mundo en un esfuerzo literario que pueda (esperemos) estar a la misma altura que su contraparte cinematográfica".

El segundo libro de Tarantino será el título de no ficción "Cinema Speculation", que Harper describe como "una inmersión profunda a las películas de la década de 1970" surgida en parte por la admiración del director por la fallecida crítica de The New Yorker Pauline Kael. Ese libro aún no tiene fecha de publicación.

"El libro es una rica mezcla de ensayos, reseñas, escritos personales y tentadores '¿Y si...?' de uno de los realizadores más celebrados del cine y uno de sus admiradores más devotos", de acuerdo con Harper, un sello de HarperCollins Publishers.

Varios directores han escrito ficción en años recientes, entre ellos Brian De Palma, David Cronenberg y Guillermo del Toro. Michael Mann ha estado trabajando en una precuela de su clásico de suspenso "Heat" ("Fuego contra fuego"). Tarantino, de 57 años, podría tener más tiempo para futuros libros.

Ha dicho que se retirará del cine después de que complete 10 películas, y "Once Upon a Time... In Hollywood" es su novena. Tarantino no tenía 30 años cuando hizo su primer largometraje, "Reservoir Dogs" ("Perros de reserva"), y ha dicho que la mayoría de los directores pierden su agudeza en sus últimos años. La escritura ha sido desde hace mucho parte de su plan de transición.

"Creo que en lo que respecta a películas para el cine, he llegado al final del camino", dijo Tarantino, quien todavía está por anunciar los planes para su próxima película, a GQ Australia el año pasado. "Me veo escribiendo libros sobre cine y empezando a escribir obras teatrales, así que seguiré siendo creativo. Simplemente creo que le he dado todo lo que tengo por dar a las películas".

