El esperado estreno del volumen 1 de Stranger Things 5 provocó una inesperada caída en el servicio de Netflix.

A pesar de que la plataforma había incrementado su ancho de banda en un 30% para anticipar el alto nivel de audiencia, la demanda superó ampliamente la capacidad de sus servidores.

Miles de usuarios reportaron dificultades para reproducir los nuevos episodios minutos después del lanzamiento, evidenciando que el interés por la serie superó todas las previsiones técnicas de la compañía.

Según los primeros datos recopilados por el sitio DownDetector, los reportes de interrupciones aumentaron de forma atípica justo pasada la medianoche, momento que coincidió con el debut oficial. Las fallas se concentraron principalmente en usuarios de América, Europa y varias zonas de Asia.

