Tapalpa inicia la cuenta regresiva para su sexto festival de cine

El Festival de Cine y Artes de Tapalpa está por celebrar su sexta edición con un programa que buscará reactivar la pasión cinéfila y cultural de este emblemático Pueblo Mágico de Jalisco. En entrevista con esta casa editorial, Dolores Tapia, directora y productora del encuentro fílmico, comparte las novedades que este año tendrá el festín durante sus cinco días de actividades, del 16 al 20 de noviembre, en donde no solo la labor creativa será el eje principal, pues la cultura de paz y la salud también serán pilares a explorar mediante talleres y conversatorios.

“Estamos muy contentos, porque estamos regresando a un encuentro, a un espacio que queremos. Creemos que la naturaleza y el entorno son patrimonio, y la pandemia también nos puso en la mesa las reflexiones sobre la salud y México… Nos insta muchísimo a pensar en temas de violencia, entonces decidimos reactivarnos, volver a encontrarnos”, detalla Dolores, al celebrar el gran recibimiento que el encuentro fílmico tuvo desde su regreso formal en 2021 pese a los desafíos de la pandemia.

Alistando los últimos detalles para dar inicio al Festival de Cine y Artes de Tapalpa 2022, Tapia resalta el gran prestigio que este proyecto ha logrado para que en cada edición sea evidente la suma de voluntades que permiten desarrollarlo y ofrecer actividades gratuitas para el público, resaltando este año el respaldo del Gobierno de Tapalpa, la Secretaría de Cultura de Jalisco, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Corpocreativo A.C., Hotel Monterra y Pisa, por ejemplo.

Este año, el encuentro cinematográfico tendrá invitados de lujo y de gran orgullo jalisciense, pues se tendrá a los ganadores del Premio Ariel, los cineastas Samuel Kishi (“Los Lobos”), Sofía Rosales (“La casa de la memoria”) y Juan Medina (“Tío”), que estarán presentando sus trabajos galardonados, además de sumarse a diversos conversatorios sobre el desarrollo del cine en México y sus experiencias, así como lo hará el reconocido actor Julio Bracho, quien será uno de los invitados especiales en diversas actividades.

“El festival se complementa con una serie de cosas, de un brazo comunitario, de un brazo a través del cine, defendiendo al cine como una de las artes más democráticas, que es lo que nos permite convocar a un gran público y ser un escaparate para el cine de Jalisco, que de verdad goza de una salud increíble”, destaca la productora y directora Dolores Tapia.

Agéndalo

Sexta edición del Festival de Cine y Artes de Tapalpa, del 16 al 20 de noviembre, con actividades gratuitas en sedes, como: Hotel Monterra, La Fábrica de Papel, la Casa de la Cultura, la Plaza Principal del Centro, entre otras.

Consulta la programación completa, sedes, horarios y participantes en Facebook.com/artcinefesta.

Julio Bracho. El actor ofrecerá un conversatorio junto a Sofía Rosales y Juan Medina. ESPECIAL

Julio Bracho, una voz todo terreno

El actor Julio Bracho comparte en entrevista con EL INFORMADOR su emoción por regresar al Festival de Cine y Artes de Tapalpa, en donde marcará un retorno peculiar, pues inaugurará la ruta todo terreno Guadalajara-Tapalpa como parte de la experiencia impulsada por Land Rover, patrocinador del festival: “Soy el padrino de la ruta, no conozco esta ruta, la voy a conocer, a manejarla, a probar las camionetas para llegar el sábado a Tapalpa”.

Tras vivir la experiencia de aventura con Land Rover Guadalajara e instalarse en el festival, Julio Bracho se sumará a la presentación del documental “La llevada y la traída”, dirigido por la primera actriz Ofelia Medina, además de integrarse al “Encuentro con creadores” con la reactivación de teatro Tapalpa para dialogar y compartir experiencias con la comunidad artística y talentos en formación, siendo ésta, la actividad de clausura del encuentro fílmico, uno de los aspectos que más emocionan al histrión.

“Me da mucha ilusión tener este intercambio de ideas. Me pareció muy padre e interesante, porque siempre es bueno acercarse a las nuevas generaciones y transmitir, además del conocimiento, la experiencia para que ahorren en sus procesos creativos, no pierdan el tiempo en cosas que no valen la pena, para eso sirve la experiencia”.

Julio Bracho destaca la labor comunitaria del Festival de Cine y Artes de Tapalpa, al resaltar el acercamiento orgánico que el proyecto permite al público y a potenciales talentos, quienes mediante las actividades encuentran puntos de inspiración para encaminar su vocación artística, cómo él lo ha vivido en proyectos clave no solo para su carrera, sino para el impulso de industrias regionales como la jalisciense, y muestra de ello se verá en “Llamando a un ángel”, filme estrenado en 2008 y que se proyectará el 17 de noviembre en el festival.

“Me gusta el acercamiento uno a uno, creo que esto lo que hace es enriquecerte como persona; conocer distintos puntos de vista, te abre a otra posibilidad de arte, los festivales son para eso, para intercambiar ideas, apoyarse. Jalisco tiene una tradición crítica importante”, finaliza.

Más proyecciones

“Llamando a un ángel”, dirigida por Pancho Rodríguez, Héctor Rodríguez y Rodolfo Guzmán. Proyección: 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en la Plaza Principal.

Sinopsis: Una llamada telefónica equivocada une a tres personajes que no se conocen entre sí, pero que responden al mismo nombre: Ángel Flores Fuentes. Los tres hombres, confundidos por el desesperado mensaje de amor que reciben, toman decisiones que modificarán irremediablemente sus vidas.

“La llevada y la traída”, dirigido por Ofelia Medina. Proyección: 19 de noviembre, a las 20:30 horas, en la Plaza Principal.

Sinopsis: Documental que muestra el esfuerzo y dedicación en torno a La Romería y lo que esta tradición significa para millones de fieles de la Virgen de Zapopan.

“Tío”. Imagen del cortometraje de Juan Medina que será proyectado el 19 de noviembre, a las 20:30 horas, en la Plaza Principal de Tapalpa. ESPECIAL

TOMA NOTA

Talleres en la Casa de la Cultura y otras actividades

Estamos en paz: impartido para jóvenes por Corpocreativo A.C., de 10:00 a 12:00 horas, 16 y 17 de noviembre.

Salud en tiempos de post pandemia “¿Quiénes somos y cómo nos vemos?”: impartido por Corpocreativo, de 18:00 a 20:00 horas, 16 y 17 de noviembre.

Iniciación a la gráfica: impartido por Sandra Carvajal y Margarita de Silva, de 10:00 a 12:00 horas, 16 y 17 de noviembre.

Conversatorio “Una red para cuidarnos” (18 de noviembre): impartido por Laura Iveth López, de 10:30 a 12:30 horas.

Conversatorio sobre “Los Lobos” con Samuel Kishi y Martha Reyes Arias: el 18 de noviembre a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura. Proyección de la película “Los Lobos”, dirigida por Samuel Kishi, a las 20:45 horas, en la Plaza Principal.

Conversatorio con Sofía Rosales y Juan Medina, el 19 de noviembre, a las 17:00 horas, en la Casa de la Cultura. El cortometraje “La casa de la memoria”, de Sofía Rosales será proyectado el 18 de noviembre, a las 20:30 horas; y el corto “Tío”, de Juan Medina será proyectado el 19 de noviembre, a las 20:30 horas, ambos en la Plaza Principal.

Conversatorio sobre la Fábrica de Papel: “La recuperación de la memoria y la importancia del patrimonio”, con la participación de Juan Mario Sahagún, Alejandra Acosta y modera Carlos Loza (historiador), el 19 de noviembre, de 13:00 a 14:30 horas, en la Casa de la Cultura.

Charla con creadores, con la participación de Julio Bracho, Sofía Rosales, Juan Medina y Claudia de Berardinis, el 20 de noviembre, a las 12:00 horas, en Hotel Monterra.