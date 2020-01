Tame Impala, acusada de plagio por una banda chilena

La banda de rock psicodélico Tame Impala fue acusada de plagio por los chilenos de la agrupación The Ganjas, quienes argumentan que usaron la misma portada de uno de sus discos para promocionar el reciente sencillo "Lost in yesterday".

La portada fue usada por los sudamericanos en 2018 en su álbum "Ghost river", quienes compartieron escenario con Tame Impala en 2012, ante esto, el baterista, Aldo Benincasa comentó para el medio Freim:

"La foto de nuestra portada pertenece al fotógrafo holandés Marsel Van Oosten que es un crack. En particular esa foto la sacó para la National Geographic y corresponde a un fenómeno climático que ocurre en Marruecos, si mal no recuerdo. Le pedimos autorización para usarla y aceptó feliz.

"Creo que es una coincidencia. Y ojo que tampoco es idéntica. Sería muy pero muy raro que hayan visto nuestro humilde disco. Pero lo que no hay ninguna duda es que si encuentras que se parecen… ¡nosotros la hicimos primero!

Por su parte, la banda australiana usó la portada que muestra una secuencia de puertas abiertas inundadas por arena para el lanzamiento de su sencillo "Lost in yesterday", el cual forma parte del álbum "The slow rush", cuyo estreno será el 14 de febrero próximo.

Hasta ahora, Kevin Parker y compañía no se han pronunciado al respecto; sin embargo, no es la primera vez que son acusados de plagio pues en 2014 su tema "Feels like we only go backwards" fue comparado con el del argentino Pablito Ruiz Oceano, ante lo cual el vocalista solo respondió con la pregunta: "¿Es una broma verdad?".

jb