Sylvester Stallone dedica emotivas palabras a Nick Cordero

El actor Sylvester Stallone dedicó un emotivo mensaje, a través de un video en redes sociales, para su colega, el canadiense Nick Cordero, quien permanece hospitalizado luego de despertar de un coma derivado de complicaciones por coronavirus.

El actor de Broadway despertó luego de estar casi un mes en coma; sin embargo, continúa en su lucha contra el COVID-19, según ha informado su esposa Amanda Kloots, quien se ha encargado de mantener al tanto de la salud del actor a sus seguidores, a través de su cuenta en Instagram.

Recientemente, Kloots publicó en la misma red social un video del protagonista de Rocky Balboa en el que dedica palabras de aliento a Nick Cordero, con relación a su estado de salud: "Hola, Nick, soy Sylvester Stallone, obviamente nunca nos hemos conocido, pero sólo he escuchado cosas fabulosas acerca de tu trabajo", dijo para comenzar.

"He oído acerca de tu trágica situación, y es algo que ni siquiera puedo entender, pero, obviamente, tienes una esposa increíblemente encantadora y un hijo hermoso, sé que has llegado tan lejos como has querido, tienes todo lo que hace falta, tienes ese ojo del tigre, tienes ese talento, tienes esa voluntad", continuó.

"Te han dado una mano horrible, una dura, y se necesita un hombre fuerte y una familia fuerte para anular esta situación, tomarla y devolvérsela en la cara a la vida y decir, '¿Adivina qué? Se va a necesitar más que esto´, tú eres el hombre y eres un modelo a seguir para otras personas que tienen que superar probabilidades increíbles. Sigue golpeando, tú eres el hombre", dijo para concluir.

jb