Rihanna se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl este domingo y en una entrevista comentó que tratará de representar sus raíces y su trayectoria musical en 13 minutos.

Su presentación es considerada como la reaparición de la artista en los escenarios, pues no había dado un espectáculo desde hace aproximadamente siete años.

La empresaria fundadora de la marca de maquillaje "Fenty Beauty", nació el 20 de febrero de 1988 en Barbados, que está situado en un archipiélago del mar Caribe.

Cuando era pequeña solía vender ropa en la calle, además enfrentaba los abusos domésticos por parte de su padre, Ronald Fenty, quien tenía problemas con el alcohol y las drogas.

Creció en una localidad humilde de Barbados, sin embargo, sus limitaciones económicas no la detuvieron para ser considerada como una de las famosas más influyentes.

Según la revista, Rolling Stone, Rihanna ocupa el puesto 68 de "Los 200 mejores cantantes de todos los tiempos".

Rihanna inició en el mundo de la música por una audición en la que cantó para el rapero Jay Z, al escucharla, supo que sería una gran artista.

Es así como en el 2005 lanza su primer álbum "Music of the Sun", que debutó en el número diez en el Billboard 200 y recibió una certificación de oro por la Asociación de la industria discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés).

Aunque lo demás es historia, los fans esperan escuchar temas como:

Pon de Replay

Umbrella junto a Jay-Z

Hate That I Love You, junto a Ne-Yo

Disturbia

Russian Roulette

Otros éxitos musicales son: "What’s My Name?", junto a Drake, "Love the Way You Lie", "Only Girl", "Diamonds", "Stay", "Love on the Brain", entre otros.

MF