Super Bowl 2022: El incidente de Janet Jackson y otros shows del Medio Tiempo más famosos en la historia

El Super Bowl está muy cerca y no sólo es sinónimo del final de temporada en la National Football League (NFL), también es una oportunidad para que los fans puedan ver el show de Medio Tiempo, algo que ha sido disfrutado, llorado y hasta criticado. Por ello aquí te contamos cuáles han sido los shows más famosos.

Todo cambió en 1993 cuando después de observar que la audiencia caía durante el entretiempo, la NFL decidió contratar a Radio City Productions, quienes a su vez contactaron a Michael Jackson para protagonizar el primer show de Medio Tiempo como lo conocemos ahora y el que, para algunos, sigue siendo el mejor de la historia.

Michael Jackson

Aquel 31 de enero de 1993 durante el Super Bowl XXVII, Michael Jackson presentaría un show de medio tiempo con éxitos como "Biillie Jean" y "Black or White".

Janet Jackson

En febrero de 2004, 11 años después de la presentación de Michael, lo haría su hermana, Janet Jackson, y también su show de Medio Tiempo sería bastante famoso, pero no por su música.

En la parte final del espectáculo, Justin Timberlake rasgó parte de la chaqueta de Jackson dejando al descubierto su seno derecho, provocando que inmediatamente las cámaras enfocaran una toma general del estadio. Aquel incidente le costó a CBS (emisora de aquel Super Bowl) una multa de de 550 mil dólares por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones. Esta fue anulada en 2011 por una corte de apelaciones en Estados Unidos.

U2

Dos años antes del incidente de Jackson, en la edición XXXVI del Super Bowl, la banda irlandesa de rock, U2, protagonizó el show de Medio Tiempo más emotivo.

Las canciones que tocaron fueron "Beatiful Day" "MLK" y "Where the Streets Have no Name". Lo más recordado de aquel show fue el homenaje realizado a las víctimas del atentado a las torres gemelas, pues durante sus últimas dos canciones, proyectaron el nombre de los fallecidos.

Katy Perry

Últimamente los shows han sido protagonizados por figuras del pop como Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Maroon 5, entre otros. Siendo el de Katy y Gaga los que más se han quedado entre el gusto del público por su espectacularidad.

Katy Perry, por su parte, inició su acto montando un gigantesco león, para pasar a cantar "California Gurls" y "Teenage Dream" acompañada por botargas de tiburón.

Finalmente, entonó uno de sus más grandes éxitos, "Firework", mientras volaba por los aires arriba de una estrella fugaz.

Lady Gaga

Lady Gaga inició su presentación saltando desde lo más alto del estadio para posteriormente tocar algunos de sus éxitos como: "Born this Way", "Poker Face" y "Bad Romance".

Shakira y JLo

Presentarse en el show de medio tiempo no solo es un sueño para músicos, pues la exposición que genera estar ahí provoca un aumento en sus ventas para los negocios e incluso los mismos artistas. Tras su participación en el Super Bowl LIV en 2020, Shakira y Jennifer Lopez experimentaron importantes aumentos en el número de streams en sus respectivas canciones, según el medio Billboard.

Este espectáculo es parte ya de la cultura popular, incluso hay gente que solo se junta para disfrutar de los aproximadamente 12 minutos de concierto y después apaga la televisión.

¿Quiénes se presentarán en el Medio Tiempo del Super Bowl 2022?

Para la edición LVI del Super Bowl, la NFL traerá por primera vez un show de medio tiempo lleno de raperos, encabezados por estrellas del género como Kendrick Lamar, Snoop Dog y Eminem.

Con información de AP

AC