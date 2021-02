Super Bowl 2021: ¿Quiénes interpretaron el himno de EU previo al partido?

Al comienzo del Super Bowl 2021, el partido de la final de la NFL entre Tampa Bay Bucaneers y los Kansas City Chiefs, Eric Church interpretó el himno de los Estados Unidos junto a la cantante estadounidense de soul y R&B Jazmine Sullivan.

El dúo demostró por qué son astros ganadores de múltiples Grammy por derecho propio. Ambos mezclaron sus voces bellamente para crear una versión memorable y disfrutable de "The Star Spangled Banner" .

Church comenzó la interpretación con su guitarra y Sullivan se unió después con mucha presencia, interpretando las letras como una cantante veterana. Ambos se ganaron nuevos fans.

Previo al himno nacional, la cantante H.E.R salió a escenario para interpretar "America the Beautiful".

La múltiple ganadora del Grammy apareció en el Raymond James Stadium de Tampa Bay después de un mensaje que ofreció el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

El mandatario pidió un minuto de silencio a los 22 mil asistentes y reveló que usarán los estadios de la NFL como centros de vacunación para combatir al coronavirus.

Eric Church y Jazmine Sullivan

Sullivan y Church han sido nominados al Grammy y otras premiaciones en varias ocasiones por sus grandes temas.

Eric Church es un cantante de música country estadounidense mientras que Jazmine famosa por sus canciones de soul y R&B, que destacan "Bust Your Windows", "Let It Burn" y "Lost One".

A la espera del medio tiempo

Desde muy temprano, fanáticos han demostrado su apoyo a sus favoritos Tom Brady y Patrick Mahomes, sin embargo suarios tabién han compartido en las redes sociales su emoción por el espectáculo de medio tiempo e incluso han publicado memes de The Weeknd, quien será el artista encargado del show.

