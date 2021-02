Super Bowl 2021: Miley Cyrus y Billy Idiol cantan a los trabajadores de la salud

Miley Cyrus cautivó con un concierto para el personal de salud que ha atendido a la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos previo al Super Bowl 2021.

La cantante salió al escenario vestida de porrista e interpretó grandes canciones como como "The Climb" , 'Heart of Glass', "Jolene" de Dolly Parton ,“Heart of Glass” de Blondie y “Rebel Girl” de Bikini Kill. Cyrus recordó a Britney Spears mientras cantaba "Party in the US"; "te amamos", gritó.

Miley invitó a Billy Idol para cantar "White Wedding", frente a siete mil 500 trabajadores de la salud que ya están vacunados.

El espectáculo fue transmitido en la cuenta oficial de la NFL en la plataforma de la NFL.

MILEY CYRUS Performing NOTHING BREAKS LIKE A HEART on Super Bowl pre-game show �� pic.twitter.com/P9i9v0TOCg — Miley Updates (@MileyUpdates) February 7, 2021

Espectáculo de medio tiempo

The Weeknd será el artista que se encargará del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021 en donde Tampa Bay Bucaneers y los Kansas City Chiefs se enfrentarán en el Raymond James Stadium de Tampa Bay.